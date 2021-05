Suche nach Lösungen

Auch in dieser Woche markierte der DAX neue Allzeithochs und auch diesmal war dies wenig überzeugend (vgl. Abb. 3, rote Markierung). Das Ganze war so wenig spektakulär, dass es nicht einmal große Beachtung fand. Denn wiederum wurde gestern nur ein Verlaufshoch erreicht, das noch in der Sitzung relativiert wurde. Auch heute sind wir zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe erst einmal mit einer weiteren schwarzen Kerze konfrontiert. Das sieht nicht nach Optimismus aus. Im Gegenteil: Die hohen Kurse scheinen als willkommene Verkaufsgelegenheit wahrgenommen zu werden. Insofern ist auch die an sich gute Umsatztätigkeit zu relativieren. Mit dem Kursgeschehen dieser Woche etabliert sich der Bereich von rund 15.500 Punkten immer mehr als harter Widerstandbereich. Falls dieser doch nachhaltig geknackt wird, muss mit einer Dynamisierung des Kursgeschehens nach oben gerechnet werden. So weit sind wir allerdings noch nicht.