Stuttgarter Anleger kaufen Tesla- und Airbus-Calls

Die Stuttgarter Anleger heben am Dienstag ab – gefragt ist an der EUWAX ein Call-Optionsschein auf Airbus (WKN DDC58Z). Nach Aussagen unserer Händler handelt es sich dabei um eine Empfehlung, dementsprechend wird der Call von den Anlegern gekauft. Die Airbus-Aktie selbst befindet sich heute auch im Aufwind und legt rund 4,6 Prozent auf 93,90 Euro zu.





Nach turbulenten Handelstagen zieht es die Stuttgarter Anleger am Dienstag wohl zu koffeinhaltigen Anlagen. So wird ein Knock-out-Call auf den Kaffee Future überwiegend gekauft (WKN MC6GLU). Auf Wochensicht verliert Kaffee rund 5,5 Prozent, auf Monatssicht jedoch steht bisher ein Plus von 8,7 Prozent.In den letzten Tagen litten nicht nur die Aktien der traditionellen Autobauer unter den Sorgen um die wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus. Auch Tesla büßte zuletzt rund 20 Prozent ein. Heute jedoch schwingt sich Tesla zu einer Erholung auf und klettert bis zum Mittag um 10,4 Prozent und notiert damit bei 582 Euro. In Stuttgart handeln die Anleger einen Knock-out-Call auf Tesla und kaufen diesen nach einer ausgesprochenen Empfehlung (WKN UD2XAV).

