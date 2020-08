Stuttgarter Anleger kaufen Morphosys-Call

Mit über 100 Preisfeststellungen bis zur Mittagszeit ist ein Knock-out-Call (WKN VP1TU5) auf Morphosys bei den Derivaten in Stuttgart eindeutiger Spitzenreiter. Unser Händler verzeichnet in dem Call auf das Münchner Biotechunternehmen fast ausschließlich Kauforders. Die Analysten von der Citibank sehen in der Zulassung des Krebsmedikaments Monjuvi erhebliches Potenzial und geben das Kursziel für Morphosys mit 160 Euro an. Die Morphosys-Aktie notiert heute bei 109,30 Euro etwa 3,2% höher.





Bei den Optionsscheinen wird heute in Stuttgart ein Call (WKN KA8J2B) auf Tencent sehr rege gehandelt. Laut Auskunft unseres Händlers überwiegen hier die Verkäufer. Donald Trump verbot via Dekret Transaktionen mit dem Konzern, der in China die allgegenwärtigen Dienste WeChat und WePay betreibt. Bei 57,27 Euro legt die Tencent-Aktie heute um 2,9% zu.Zudem wird von den Stuttgarter Anlegern ein Call-Optionsschein (WKN HZ4JLF) auf den Ellwanger Batteriehersteller Varta hauptsächlich verkauft. Anscheinend nehmen die Derivateanleger die aufgelaufenen Gewinne der letzten Tage mit. Die Varta-Aktie konnte im Handelsverlauf kurzfristig die Marke von 120 Euro durchbrechen und steht bei 117,70 Euro aktuell rund 2,5% höher.

