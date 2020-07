Stuttgarter Anleger handeln Autowerte,

Am Freitag startete der DAX noch einmal schwungvoll in den Handel und kletterte bis auf 12.937 Punkte – gab die Gewinne dann jedoch wieder vollständig ab. Am Mittag notiert der deutsche Leitindex bei 12.920 Punkten leicht im Plus. Auch der heutige kleine Verfallstag löst bis dato wenig Bewegung aus. Um 13 Uhr verfielen die Index-Optionen auf den DAX, am Abend folgen die Optionen auf Einzelaktien.Als meistgehandelte Aktie und Umsatzspitzenreiter in Stuttgart legt Daimler am Freitag 4,1% zu. Zwar verbucht der Stuttgarter Autobauer nach vorläufigen Zahlen im zweiten Quartal einen Verlust von 1,68 Milliarden Euro, jedoch hatten Experten einen Verlust von über zwei Milliarden Euro erwartet. Rekordabsätze in China, eine Erholung der Nachfrage im Juni und Sparmaßnahmen wie Kurzarbeit ließen die Verluste geringer ausfallen als befürchtet.Mit einem Volumen von zwei Millionen Euro ist Volkswagen heute in Sachen Umsatz ebenfalls einer der Spitzenwerte in Stuttgart. Auch die VW-Aktie kann zulegen und notiert 2,4% im Plus. Die Wolfsburger erwarten in China, ihrem wichtigsten Absatzmarkt, in diesem Jahr ein leichtes Wachstum im Premium-Segment.Zum Wochenschluss handeln die Stuttgarter Anleger auch rege die Allianz-Aktie, die am Mittag bei 186,36 Euro nahezu unverändert notiert. Gestern hob das Analysehaus RBC sein Kursziel zwar von 165 auf 175 Euro an, beließ die Allianz jedoch auf „Underperform“. Als Begründung gaben die Analysten an, dass die Zahlen der europäischen Versicherer für das erste Halbjahr schwach ausfallen dürften. Auch die Investmentbank Barclays sieht derzeit eine erhöhte Unsicherheit für den Versicherungssektor und belässt die Allianz demzufolge auf „Equal Weight“, erhöht das Kursziel aber von 200 auf 204 Euro.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.