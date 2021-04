Stühlerücken bei der Commerzbank

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Nach den Rücktritten von Hans-Jörg Vetter und Andreas Schmitz werfen bei der Commerzbank drei weitere Aufsichtsratsmitglieder hin. Nach Informationen des Handelsblatts begründeten die jetzt zurückgetretenen Victoria Ossadnik, Rainer Hillebrand und Tobias Guldimann ihr Ausscheiden mit der dominanten Rolle des Großaktionärs Bund. Für den FDP-Finanzexperte Schäffler ist der Aderlass im Aufsichtsrat besorgniserregend.



Dass der Bund nach der Rettung der Bank in der Finanzkrise so lange an seiner Beteiligung festhält, ist aus seiner Sicht ein Fehler. „Das hat viele Investoren verschreckt und die notwendige Neuaufstellung der Commerzbank verschleppt.“ Der Bund müsse sich jetzt endlich über ein Ausstiegsszenario klar werden, sagte Schäffler dem Handelsblatt.