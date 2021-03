Studie: 2021 Trends im deutschen Aktienmarkt

Der Jahrestag des Ausbruch des Coronavirus ist da, doch ein Jahr später, sind wir noch immer nicht über den Berg. Dennoch, gibt es Hoffnung.

Wir haben mit Christian Henke, Analyst, und Salah Bouhmidi, Head of Markets, bei IG, über mögliche Trends für 2021 im deutschen Aktienmarkt, sowie welche Aktien seit Beginn des Jahres am besten abgeschnitten haben, gesprochen.

Ein wachsender Trend ist 5G. Unsere Welt wird immer vernetzter, daher muss sich auch das drahtlose Netzwerk weiterentwickeln, um Schritt zu halten. Obwohl dieser Trend rasch wächst, weist Salah Bouhmidi mögliche Risiken auf:

„Der 5G-Sektor ist ein vielversprechender Bereich, allerdings sehe ich hier einige erhöhte Risiken. Nicht nur in Deutschland kommt der 5G-Ausbau sehr schleppend voran. Unternehmen aus dem 5G-Bereich korrelieren sehr stark mit dem Handelskonflikt. Wir konnten bereits in der Präsidentschaft von Trump beobachten, wie sich der Konflikt insbesondere auf den 5G-Sektor bezogen hat. Die Causa-Huwai ist noch lange nicht beendet. Ebenfalls ist der Handelskonflikt auch noch nicht bei Seite gelegt worden. Der 5G-Sektor wird weiterhin stark von dem Fortgang des Handelskonfliktes abhängen.”

Das sind einige der nennenswerten 5G-Aktien, die beobachtet werden sollten:

Ericsson

Nokia Oyj

Deutsche Telekom

QUALCOMM Inc.

Verizon Inc.

Vodafone Group



„Die größten Zukunftsaussichten, jedoch, haben erneuerbare Energien.”, meint Bouhmidi. Die Energieerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen wie Wasserkraft, Solarkraft und Windenergie hat sich weltweit von 2019 auf 2020 um 5% erhöht.

Wasserkraft stellt mit fast 60 % die größte erneuerbare Energiequelle dar. Solar- und Windenergie machen den Großteil des restlichen Anteils der Energieerzeugung durch erneuerbare Energiequellen aus. Der Ausbau und die Entwicklung des Sektors der erneuerbaren Energien bedeutet für Sie, dass sich hier Investitionsmöglichkeiten ergeben und Sie diese Branche im Auge behalten sollten.

Salah Bouhmidi kommentiert auch, dass die neue US-Administration diesen Markt zusätzlich befeuern könnte.

Zu den fünf wichtigsten Aktien in diesem Bereich zählen:

NextEra Energy

Brookfield Renewable Partners

First Solar

The Renewables Infrastructure Group

Duke Energy



Im Rückblick auf die Sektoren*, die letztes Jahr in den verschiedenen Indizes besonders profitiert haben, wird eines (vielleicht weniger überraschend) deutlich: der Sektor Gesundheitswesen lag deutlich vorne:

Land

Index

Sektor mit der besten Performance

Vereinigtes Königreich

Alle FTSE-Aktien

Gesundheitswesen (+5,1%)

USA

S&P 500

Gesundheitswesen (+9,7%)

Australien

ASX 200

Informationstechnologie (+11,4%)

Singapur

Straits Times Index

Immobilien (+8,1%)

Japan

Topix

Konsumgüter (+2,6%)

Frankreich

CAC 40

Gesundheitswesen (+7,7%)*

Spanien

IBEX 35

Konsumgüter (+25,9%)



Wenn wir dies mit Anfang 2021 Vergleichen, zeigt Christian Henke folgendes auf:

„Bis vor einigen Wochen waren vor allem Aktien gefragt, die von der Corona-Krise profitieren konnten, wie beispielsweise Delivery Hero oder Hello Fresh. Allerdings hat die Beliebtheit der so genannten „Stay-at-home“-Werte zuletzt nachgelassen. Vielmehr schichten die Anleger von den erwähnten „Stay-at-home“-Aktien wieder zu den klassischen zyklischen Werten um. Zeichnet sich im zweiten Quartal eine kräftige Konjunkturerholung ab, könnte sich dieser Trend sogar noch beschleunigen. Sollte allerdings die Pandemie wieder die Oberhand gewinnen, dürften die Anteilsscheine der Corona-Profiteure wieder gefragt sein.”

Darüber hinaus, bietet Henke weitere Einsicht, welche Trends 2021 vom Aktienmarkt erwartet werden können:

„Für das Börsenjahr 2021 gibt es zwei wesentliche Faktoren. Dies sind zum einen die Pandemie und zum anderen der Anstieg der Rendite US-amerikanischer Staatsanleihen. Zwar lässt in Deutschland das Impftempo noch zu wünschen übrig, rechnen die Anleger dennoch mit einem absehbaren Ende der Corona-Krise und damit eine Rückkehr zur Normalität. Dies bedeutet auch eine deutliche weltweite Konjunkturerholung. Diese Hoffnung spiegelt sich zurzeit in anziehenden Rohstoffpreisen wieder, was die Inflation antreibt. “

„Zudem haben die Notenbanken seit dem Ausbruch der Krise die Gelddruckmaschinen angeworfen. Aus diesem Grund sind in den Vereinigten Staaten zuletzt steigende Renditen am Anleihemarkt zu beobachten. Und dies mögen die Marktteilnehmer überhaupt nicht. Die Angst davor, dass festverzinsliche Wertpapiere gegenüber Aktien attraktiver werden, ist recht groß. Zudem befürchten viele Börsianer, dass die Währungshüter infolge der steigenden Inflation die Zeit der ultra-lockeren Geldpolitik beenden werden. Von diesen beiden Faktoren hängt die weitere Entwicklung an den Aktienmärkten ab. Dennoch ist von einer großartigen Verkaufsbereitschaft bislang nichts zu sehen. Ganz im Gegenteil. Der deutsche Leitindex schlägt sich nicht nur wacker, sondern hat neue Rekordstände im Visier.”

Die Experten bei IG haben auch erläutert, wie sich die Wirtschaft, ihrer Meinung nach, nach der Pandemie erholen könnte - einschließlich der Sektoren, die 2021 am meisten profitieren könnten. Nach einem zähen Start ins Jahr zeigen die Sektoren Energie und Immobilien Anzeichen einer Erholung.

MSCI World Sector Index

Gesamtrendite (%) Feb - Okt

2021 Rendite

Technologie

+24,5%

-0,9%

Langlebige Wirtschaftsgüter

+23,4%

-0,1%

Werkstoffe

+16,77%

+1,2%

Kommunikationsdienste

+13,2%

0%

Gesundheitswesen

+8,5%

+0,3%

Konsumgüter

+5,3%

+0,5%

Industriewerte

+3,4%

+2,9%

Betriebsmittel

-1,3%

+1,8%

Finanzen

-13,13%

+6,7%

Immobilien

-18,7%

+4,7%

Energien

-35,4%

+12,4%



