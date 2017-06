Strom, der aus Dachziegeln kommt

Sie sehen aus wie ganz gewöhnliche Dachziegel, sind aber Strom-Dachziegel. Bei der Berechnung von Solarertrag und Einnahmen hilft Google, sofern das Dach der gesuchten Adresse bereits analysiert ist. Die Tesla PowerWall ist der Stromspeicher, der für die optimale Nutzung sorgt. Ab 2018 soll die Installation auch außerhalb der Vereinigten Staaten beginnen.





Die Technologie kommt aus den Elektroautos von Tesla. Die Dachziegel sind aus Glas, sollen erschwinglicher als konventionelle Dächer sein, da sie ja Strom produzieren und sie sind beständiger als Dachziegel aus Asphalt oder Beton. Dass das "Solar Roof", obwohl erst seit Mitte Mai auf dem Markt, so einen reißenden Absatz findet, damit hatte selbst Tesla nicht gerechnet. Die Produktion ist bereits bis weit in 2018 ausverkauft.





Für die Stromspeicherung verwendet Tesla Lithium-Ionen-Akkus. Diese beinhalten Lithium und Graphit. Hochwertiges Graphit besitzt Alabama Graphite auf seinen Graphitprojekten in Alabama. Das Coosa-Grahitprojekt kann nach jüngsten Tests bestes Anodengraphit, mit Silizium verbessert, herstellen. Laut President und Chief Executive Offizier Donald Baxter zählt Alabama damit zu den ersten Unternehmen, denen dies erfolgreich gelingt.





Nicht minder interessant, aber noch mehr Zukunftsmusik sind Brennstoffzellen als Energielieferant. Bezahlbare Brennstoffzellenantriebe für Autos, so der Daimlerchef Zetsche, könnten bis 2020 den Durchbruch schaffen. Dann wird Platin als Katalysator gebraucht. In Nordamerika ist Sibanye Gold nach der Akquisition der Stillwater Mining Company der größte Platinproduzent in Nordamerika. Im Goldbereich zählt Sibanye zu den zehn Größten weltweit.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: http://www.resource-capital.ch/de/disclaimer_agb.html