Strohfeuer oder Trendwende am Aktienmarkt?

Die deutschen Aktienbörsen haben in der vergangenen Woche trotz zeitweiliger Rücksetzer überwiegend deutliche Gewinne verzeichnet. Zwar belasteten Sorgen in Bezug auf die wirtschaftliche Entwicklung und die Zinsentwicklung unverändert die Stimmung an den Börsen, dennoch ging es bei den meisten Indizes vor allem zu Ende der Handelswoche erheblich bergauf. Schwung lieferte hier unter anderem das Protokoll der vergangenen Ratssitzung der US-Notenbank Fed. Dieses wurde dahingehend interpretiert, dass es fürs Erste keine schnellere und deutlichere Straffung der US-Geldpolitik als erwartet geben werde. Daneben sorgten positive Signale von Seiten chinesischer Technologieunternehmen und gute Vorgaben der Wall Street für Auftrieb.Wir stellen den Marktkommentar von Robert Ertl, Börse München, vor.DAX-Familie konnte deutlich zulegen





Der Deutsche Aktienindex (Dax) gewann im Wochenvergleich 3,4 Prozent auf 14.462,19 Punkte. Der MDax verbesserte sich um 1,9 Prozent auf 29.749,55 Zähler. Der TecDax legte um 3,4 Prozent auf 3.178,93 Punkte zu. Dagegen sank der m:access All-Share gegen den allgeneinen Trend um 1,2 Prozent auf 2.234,87 Zähler.Zu den großen Gewinnern im Dax zählten die Titel der Deutschen Bank mit einem Wochenplus von 10,8 Prozent. Hier wirkten sich unter anderem ein Hochstufung durch Analysten sowie die steigenden Kapitalmarktzinsen positiv aus. Noch besser als der Kurs der Bank entwickelte sich in der vergangenen Woche der von HelloFresh , der seit einiger Zeit extrem schwankende Wert wies ein Wochenplus von 14,3 Prozent auf. Im MDax verteuerten sich die Titel der Commerzbank um 13,0 Prozent, wie bei der Deutschen Bank trieben unter anderem eine Analystenempfehlung sowie steigende Zinsen. Bei CTS Eventim ging es dagegen um 6,2 Prozent nach unten. Der Umstand, dass der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter keine klare Prognose für das Gesamtjahr abgegeben hat, belastete ebenso wie eine Herabstufung durch Analysten.Finanztitel wie die Deutsche Bank oder die Commerzbank profitierten unter anderem von den steigenden Zinsen.Anleihen: Unterm Strich nachgegeben





Die Kurse an den deutschen Anleihemärkten haben in der vergangenen Woche geschwankt und unter dem Strich leicht nachgegeben. Während einige mit Enttäuschung aufgenommene Konjunkturdaten für Auftrieb sorgten, belasteten Aussagen zur weiteren Geldpolitik in der Eurozone die Bundespapiere. Von der Europäischen Zentralbank kamen Signale für eine erste Zinsanhebung im Juli und eine Abkehr von negativen Zinsen Ende September. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen Bundesanleihe legte im Wochenvergleich leicht von 0,94 auf 0,95 Prozent zu. Die Umlaufrendite rückte von 0,87 auf 0,89 Prozent vor.USA: Kräftige Erholung





Die US-Aktienbörsen haben sich in der vergangenen Woche kräftig erholt. Wie hierzulande sorgte das Protokoll der US-Notenbank für gute Stimmung. Zudem griffen nach Ansicht von Marktteilnehmern viele Anleger bei den nach den Verlusten der Vorwochen als günstig betrachteten Kursen zu. Der Dow-Jones-Index kletterte im Wochenvergleich um 6,2 Prozent auf 33.212,96 Punkte, dies war sein größter prozentualer Wochengewinn seit November 2020. Der breiter gefasste S&P-500-Index stieg um 6,6 Prozent auf 4.158,24 Zähler. Der technologielastige Nasdaq-100-Index sprang um 7,1 Prozent auf 12.681,42 Punkte..Ausblick: Bärenmarkt-Rally?









Ob die Gewinne der vergangenen Woche der Beginn einer Trendwende oder nur der einer sogenannten „Bärenmarkt-Rally“, also einer Erholungsphase innerhalb eines grundsätzlichen Trends abwärts, war, darüber besteht unter Analysten derzeit keine Einigkeit. Allerdings meint das Gros von ihnen, dass die deutschen Aktienbörsen zumindest in den kommenden Tagen ihre Aufwärtsbewegung fortsetzen könnten. Zwar bestehen die hinlänglich bekannten Belastungsfaktoren unverändert fort, aber es gibt auch positive Signale. So mehren sich die Stimmen derjenigen, die zwar mit einer konjunkturellen Abschwächung, aber keinem Abschwung rechnen, und sich insofern hoffnungsvoller zeigen als noch vor Kurzem. Neue Argumente, ob diese Hoffnungen berechtigt sind oder nicht, könnten anstehenden Konjunkturdaten liefern. Dabei dürfte sich der Blick der Anleger besonders auf die Einkaufsmanagerindizes aus den USA, der Eurozone und China richten. Ein Highlight unter den Wirtschaftszahlen ist daneben der US-Arbeitsmarktbericht, der in Hinblick auf die US-Wirtschaft einerseits und auf die weitere Geldpolitik der Fed andererseits von Bedeutung ist. Mit Blick auf das weitere Vorgehen der Notenbanken sind zudem die anstehenden Inflationszahlen von Interesse.Berichtssaison flaut ab





Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Die Impulse von Unternehmensseite nehmen weiter ab, hierzulande berichten nur noch wenige Unternehmen aus den hinteren Börsenreihen. In den USA legen noch einige Nachzügler Quartalszahlen vor, darunter aus dem Technologiebereich Broadcom und Salesforce .Zu Beginn der Handelswoche müssen die hiesigen Märkte ohne Impulse aus den USA auskommen, dort bleiben die Börsen wegen des Feiertags Memorial Day geschlossen.Importpreise in Deutschland; Geschäftsklima in der Eurozone; Verbrauchervertrauen in der Eurozone; US-Börsen feiertagsbedingt geschlossenArbeitslosenzahlen für Deutschland; Verbraucherpreise in Deutschland; Verbraucherpreise in der Eurozone; Verbrauchervertrauen in den USA; Chicagoer Einkaufsmanagerindex (USA); S&P/Case-Shiller-Hauspreisindex (USA); Einkaufsmanagerindizes für das produzierende sowie das nicht-verarbeitende Gewerbe in ChinaEinzelhandelsumsätze in Deutschland; Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe in Deutschland und der Eurozone; Arbeitslosenzahlen für die Eurozone; ISM-Index für das verarbeitenden Gewerbe in den USA; Beige Book der US-Notenbank; Gesamte Fahrzeugverkäufe in den USA; Ergebnis der Ratssitzung der Bank of CanadaErzeugerpreise in der Eurozone; ADP-Arbeitsmarktbericht (USA); Werkaufträge in den USAHandelsbilanz Deutschlands; Dienstleistungsindizes für Deutschland und die Eurozone; Einzelhandelsumsätze in der Eurozone; US-Arbeitsmarktbericht; ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe in den USA