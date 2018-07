Ströer: hält die Unterstützung?

Weitere Suchergebnisse zu "Ströer":

Der Chart des auf Werbung spezialisierten Unternehmens Ströer zeigt einen deutlichen Abverkauf in den vergangenen sechs Wochen. Aktuell befindet sich der Kurs zwischen der 38.1% und 50% Retracement-Marke der letzten Hauptformation. Unterstützend kommt die psychologisch wichtige 50€-Marke dazu. Falls dieser Bereich von den Bullen verteidigt werden kann, hat die #Aktie das Potenzial für Kurse in Richtung 59€. Hier verläuft die 200-Tagelinie. Andernfalls muss die nächste größere Unterstützung bei rund 46,50€ ins Auge gefasst werden. Dort verläuft das 61.8% Retracement und die 200-Wochenlinie.





DAX Crash noch 2018?





Ströer - Wochenchart-



Über den Autor:

Dr. Hamed Esnaashari ist Humanmediziner und Facharzt für Chirurgie. ­Seine Leidenschaft für die Finanzmärkte mit dem Schwerpunkt Edel­metalle entdeckte er bereits im Studium. In den Jahren seines aktiven Handels entwickelte er das Formationstrader-Handelssystem, dass er später mit seinem Geschäftspartner Silvio Graß verfeinerte.

Als Gründer der Formationstrader GbR analysiert er in seinen täglichen ­Videos die Rohstoff-, und Finanzmärkte. Gemeinsam mit Silvio Grass ­bietet er privaten und institutionellen Börsenteilnehmer ein Investment- und ­Trading-Coaching.

Neben seinen Tätigkeiten an den Finanzmärkten ist er Mitbegründer und Finanzleiter der in Hong Kong ansässigen Firma „LTB Limited“, die eine neuartige Traingsbox inklusive Curriculum für Studierende und Chirurgen/-innen in der Weiterbildung produziert.

Über das Unternehmen:

Formationstrader - der Kanal für regelmäßige Analysen und Erklärungen zum Thema Börse. Die charttechnischen Analysen können sich mit Rohstoffen, Aktien, Währungen oder Indizes beschäftigen. Die Formationstrader bieten ein Ausbildungsprogramm - das Mentorprogramm für aktive Investor, Trader, und Daytrader - an.

Weiter Informationen finden Sie auf der Webseite www.formationstrader.de