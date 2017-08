Ströer: Wir warten auf eine Gegenbewegung mit Trading-Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "Ströer":

Nach unserer letzten Trading-Idee mit Ströer, bei der wir zum Einstiegskurs den Stopp gesetzt hatten und damit ohne Verlust rausgekommen sind, gab es Kursverluste von 58,92 Euro bis nunmehr in den Bereich um 54,00 Euro. Nach den eigentlich guten Zahlen vom 10. August mit einer Umsatzsteigerung von 19% und einem Ebita von + 18% begann die Talfahrt und jetzt muss man schauen, wann die Gegenwehr einsetzt. Die Unterstützung liegt bei 53,38 Euro und es wird spannend, ob der Abwärtstrend spätestens an dieser Stelle umgedreht werden kann.



Ströer hat nach unserer Meinung das Potenzial um den nächsten Angriff auf das Allzeithoch bei 63,40 Euro anzugreifen. Trading-Chancen erkennen und Trading-Chancen nutzen – das ist unsere Strategie! Ab wann wir bei einer Aktie in den Trading-Modus gehen würden, erfahren Sie regelmäßig, wenn Sie den RuMaS Express-Service abonnieren. Aber nicht nur die Abonnenten des Express-Service können von unseren Trading-Ideen profitieren, denn RuMaS Trading-Tipps gibt es an jedem Sonntag und unsere Trading-Liste umfasst regelmäßig mehr als 10 Trading-Chancen. Unsere Trading-Tipps sind so angelegt, dass wir Verluste möglichst vermeiden oder sie bei einer unvorhersehbaren Trendwende mindestens gering halten wollen. Nichts verlieren und auch kleine Gewinne mitnehmen ist am Ende ein gutes Trading-Konzept.