Ströer: Wieder gute Zahlen! Neue Chance über dem Widerstand!

Weitere Suchergebnisse zu "Ströer":

Bei Ströer hatten wir im Express-Service vom 01. August ausnahmsweise einen Einstiegskurs „bestens“ vorgeschlagen und es konnte ein schöner Gewinn realisiert werden. Der Artikel dazu wurde unter folgendem Titel veröffentlicht: „Ströer: Haben Sie nach dem Ausbruch Lust auf einen „heißen Trade?“. Nach einem kleinen Rücksetzer meldete das Unternehmen am Donnerstag wieder einmal gute Zahlen und Ströer wurde mit dem Kursanstieg Tagessieger im MDAX.



Mit einem Umsatzwachstum von 19% und einer Steigerung des Ebitda um 18% kann man sich schon sehen lassen. Auch die Prognose wurde bestätigt. Mit dem starken Kursaufschlag hat sich Ströer jetzt den Widerstand bei 56,75 Euro geschafft und wenn sich der Kurs darüber bewegt, kann es munter weiter nach oben in Richtung Jahreshoch bei 58,32 Euro oder sogar Allzeithoch von 63,40 Euro gehen. Was wir vorschlagen, erfahren Sie – wie immer – im Express-Service.