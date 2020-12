Ströer: Wichtige Weichenstellung

Aktien des Werbeflächenvermieters Ströer haben sich in den letzten Wochen an ihre Hochs aus Anfang dieses Jahres begeben und konsolidieren zunächst seitwärts aus. Dieser Bereich ist insofern entscheidend, als es an dieser Stelle nun zu einer mittelfristigen Weichenstellung kommen wird.

Übergeordnet herrscht trotz des kurzzeitigen Einbruchs im März dieses Jahres auf ein Verlaufstief von 37,01 Euro ein intakter Aufwärtstrend bei dem Werbeflächenvermieter Ströer, in den letzten Monaten gelang es sogar an die Jahreshochs aus Anfang 2020 um 78,65 Euro wieder anzuknüpfen. Dieses Niveau erreichte das Wertpapier bereits Mitte November und tendiert seitdem darunter grob seitwärts. Die Kursmuster weisen jedoch keine Trendwende auf, sodass von einem Folgeanstieg ausgegangen werden kann und sich hierdurch schon bald entsprechende Handelsansätze auf der Oberseite ergeben dürften.

Bullen sammeln Kräfte

Im heutigen Handel steuert Ströer erneut auf die Hürde aus Anfang 2020 zu, ein nachhaltiger Wochenschlusskurs mindestens über dem Niveau von 79,00 Euro dürfte den Stein ins Rollen bringen und ein Folgekaufsignal zunächst in den Bereich von 84,09 Euro aktivieren. Wenn man dann noch das 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement als weitere Zielmarke anlegt, ergibt sich sogar mittelfristig Kurspotenzial an 94,56 Euro. Interessierte Anleger, die keinen Verlust ihres Hebels hinnehmen wollen, können für ein Long-Investment beispielsweise auf das Faktor Zertifikat Long auf Ströer mit der WKN MC688Z zurückgreifen. Ein Verbleib unterhalb der Marke von 78,65 Euro könnte zuvor allerdings eine Fortsetzung der Konsolidierung beinhalten, Abschläge auf 73,73 Euro käme nicht überraschend. Spätestens ab 71,35 Euro sollte der Wert wieder zur Oberseite abdrehen, weil sonst eine längere Konsolidierung sogar auf 65,00 Euro drohen würde.

Störer SE (Tageschart in Euro) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Faktor Zertifikat Long auf Ströer SE Strategie für steigende Kurse WKN: MC688Z

Typ: Faktor akt. Kurs: 3,13 - 3,15 Euro

Emittent: Morgan Stanley Ausgabepreis: 9,43 Euro

Basiswert: Störer SE Richtung: Long

akt. Kurs Basiswert: 78,00 Euro Laufzeit: endlos

Kursziel: 5,29 Euro Faktor: 4,0

Kurschance: + 68 Prozent Morgan Stanley Zertifikate

