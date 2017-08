Ströer: Treffer und über dem Kaufsignal! Angriff auf das Allzeithoch [...]

Weitere Suchergebnisse zu "Ströer":

Bei Ströer hatten wir im Express-Service vom 10. August wieder einmal ausnahmsweise einen Einstiegskurs „bestens“ vorgeschlagen und was sollen wir sagen. Es hat schon wieder geklappt. Der Artikel dazu hatte folgende Überschrift: „Ströer: Wieder gute Zahlen! Neue Chance über dem Widerstand!“ Unsere Abonnenten wissen, dass wir „bestens“ nur sehr selten als Einstiegskurs vorschlagen, weil unsere Trading-Strategie auf passenden Einstiegskursen in einem charttechnisch wahrscheinlichen Bereich basiert.



Selbstverständlich hatten wir unseren Abonnenten für diesen Trade auch ein Knockout-Hebel-Zertifikat genannt und wer diesem Trading-Tipp mit dem Hebel-Produkt gefolgt ist, liegt bei einem Gewinn von etwa %, der natürlich gut abzusichern ist. Ströer hatte den Widerstand bei 56,75 Euro geschafft und wir hatten u.a. in unsrem Beitrag geschrieben: „wenn sich der Kurs darüber bewegt, kann es munter weiter nach oben in Richtung Jahreshoch bei 58,32 Euro oder sogar Allzeithoch von 63,40 Euro gehen.“ Bei 57,36 Euro hat die Aktie das Kaufsignal genommen und das könnte der Zündstoff sein, der die Aktie jetzt an die beiden vorgenannten Punkte befördert. Das Rückschlagrisiko ist aber nicht unerheblich, was eine gute Absicherung des Gewinns verlangt. Was wir vorschlagen, erfahren Sie – wie immer – im Express-Service.