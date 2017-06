Ströer: Chance von 102 Prozent

Vor wenigen Tagen ging die Hauptversammlung von Ströer über die Bühne. Das Kölner Medienhaus präsentierte zum Geschäftsjahr 2016 und dem Start in das Geschäftsjahr 2017 nach eigener Einschätzung "sehr gute Ergebnisse". Alle Kernsegmente hätten zu dieser positiven Geschäftsentwicklung beigetragen. Das mittlerweile größte Geschäftssegment Digital verzeichnet nach Angaben von Ströer kräftige und ertragreiche Umsatzzuwächse. Besonders erfreulich laut Unternehmen ist die Entwicklung des bereinigten Ergebnisses, das um 46 Prozent auf 156 Mio. Euro kletterte. Das Ergebnis unterstreiche den profitablen Wachstumskurs, den das Unternehmen eingeschlagen hat. Die US-Investmentbank Morgan Stanley stuft die Aktie von Ströer aktuell mit "Overweight" und einem Kursziel von 65 Euro ein. Der Außenwerbespezialist scheine in guter Form ins Jahr 2017 gestartet zu sein und auch das zweite Quartal dürfte gut angelaufen sein, meinen die Analysten in einer Studie von Ende April.





Intakter Trendkanal



Weiterhin intakt ist der seit Dezember des letzten Jahres bestehende Aufwärtstrendkanal. Die untere Begrenzungslinie des Trendkanals verläuft aktuell bei etwa 54 Euro. Eine Unterstützungsmarke bietet zudem das Kurstief von Mai, welches bei 52,50 Euro markiert wurde. Mit einem Mini Future Long (WKN UW60TG) können risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Ströer-Aktie ausgehen, mit einem Hebel von 5,6 überproportional davon profitieren. Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt aktuell 14 Prozent. Bitte beachten Sie: Der Einstieg in diese spekulative Position sollte stets mit einem risikobegrenzenden Stoppkurs erfolgen. Dieser kann hier unterhalb des Mai-Tiefs im Basiswert bei 52,45 Euro platziert werden. Im Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 0,75 Euro. Ein mittelfristiges Kursziel könnte um 65 Euro liegen. Das Chance-Risiko-Verhältnis bei dieser Trading-Idee beläuft sich somit auf 4,3 zu 1.

Tageschart: Ströer (in Euro)