Ströer-Aktie: Mehr Chancen als Risiken! Kaufempfehlung - Aktienanalyse

Holger Fechner, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Werbespezialisten Ströer SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, Nasdaq OTC-Symbol: SOTDF).



Wie bereits vom Vorstand angekündigt, habe das Kölner Unternehmen dank Übernahmen und organischen Wachstums erneut einen guten Start mit zweistelligen Wachstumsraten ins Geschäftsjahr 2018 verzeichnet, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Dazu beigetragen hätten v.a. die digitalen Geschäftsbereiche. Die Geschäftszahlen der Ströer SE & Co. KGaA seien durch die IFRS-Anpassung beeinflusst. Durch die gesunkene EK-Quote werde jedoch die wirtschaftliche Einstufung der Nettoverschuldung nicht verändert. Der positive Geschäftsverlauf solle sich laut Vorstand fortsetzen. Entsprechend sei der Ausblick für 2018 bestätigt worden. Damit seien die Weichen beim Medienunternehmen weiterhin auf Wachstum gestellt.



Von den erwarteten Gewinnverbesserungen sollten die Aktionäre über steigende Dividendenausschüttungen profitieren. Vor diesem Hintergrund sehe Fechner auf dem aktuellen Kursniveau der Ströer-Aktie mehr Chancen als Risiken.



Holger Fechner, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Ströer-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 72 Euro bekräftigt. (Analyse vom 05.06.2018)









Die Ströer SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, Nasdaq OTC-Symbol: SOTDF) ist ein führendes digitales Multi-Channel-Medienhaus und bietet seinen Kunden Komplettlösungen entlang der gesamten Marketing- und Vertriebswertschöpfungskette an. Ströer hat sich zum Ziel gesetzt, das kundenzentrierteste Medienunternehmen zu sein. Mit der Erweiterung um das Dialogmarketing kann Ströer seinen Kunden gesamthafte Lösungen auf Performance-Basis offerieren - von orts- oder contentbasierter Reichweite und Interaktion über das gesamte Spektrum des Dialogmarketings bis hin zur Transaktion. Zudem publiziert das Medienhaus im Digital Publishing Premium-Inhalte über alle digitalen Kanäle und bietet mit Angeboten wie t-online.de und Special-Interest-Portalen eines der reichweitenstärksten Netzwerke Deutschlands.Die Ströer Gruppe vermarktet und betreibt mehrere tausend Webseiten vor allem im deutschsprachigen Raum und betreibt rund 300.000 Werbeträger im Bereich "Out of Home". Sie beschäftigt rund 13.000 Mitarbeiter an mehr als 100 Standorten. Im Geschäftsjahr 2017 hat Ströer einen Umsatz in Höhe von 1,33 Milliarden Euro erwirtschaftet. Die Ströer SE & Co. KGaA ist im MDAX der Deutschen Börse notiert.