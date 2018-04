Ströer-Aktie: Außenwerbespezialist setzt Wachstumstrend in Q4/2017 fort - Kaufen!

Weitere Suchergebnisse zu "Ströer":

Hannover (www.aktiencheck.de) - Ströer-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Fechner von der Nord LB:

Holger Fechner, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Mediensektor die Aktie des Außenwerbespezialisten Ströer SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, Nasdaq OTC-Symbol: SOTDF) zu kaufen.

Nach der durchwachsenen Entwicklung im dritten Quartal habe sich die Lage der Unternehmen im Abschlussquartal wieder verbessert erwiesen. Entsprechend habe für das Geschäftsjahr 2017 noch eine solide bis gute Geschäftsentwicklung erreicht und zum Teil neue Rekordwerte präsentiert werden können. Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2018 sei insgesamt vielversprechend ausgefallen, wobei die gewohnt konservative Prognoseeinstufung einiger Unternehmen berücksichtigt werden müsse.

Zu den derzeitigen Favoriten des Analysten im DAX und im MDAX würden weiter CTS EVENTIM (weitere Steigerung bei Umsatz und EBITDA zu erwarten) und Ströer (bereits angekündigtes Wachstum in 2018 bestätigt) zählen.

Ströer habe dank Übernahmen sowie organischen Wachstums erwartungsgemäß das Geschäftsjahr 2017 mit einer guten Unternehmensentwicklung abschließen und dabei ebenfalls neue Bestmarken setzen können. Der Hauptversammlung am 30. Mai 2018 werde mit EUR 1,30 je Aktie eine um 20 Cent (+18%) höhere Dividende als im Vorjahr vorgeschlagen, "um unsere Aktionärinnen und Aktionäre am Unternehmenserfolg angemessen partizipieren zu lassen". Der bisher als gut klassifizierte Start in das Geschäftsjahr 2018, zu dem auch die Akquisitionen im Dialogmarketing "entscheidend" beitragen würden, sei bekräftigt worden. Zusätzlich sei der zuletzt als Folge der Umsetzung der neuen Leasingbilanzierung gemäß IFRS 16 angepasste Ausblick für 2018 ebenfalls bestätigt worden. Dabei werde bei einem Konzernumsatz in Höhe von rund EUR 1,6 Mrd. mit einem Operational EBITDA von rund EUR 535 Mio. gerechnet, was der bisherigen Zielsetzung beim Operational EBITDA von EUR 370 Mio. vor IFRS 16 entspreche.

Der Ausblick für den Sektor Medien bleibe für das Jahr 2018 trotz aller Unsicherheiten unverändert positiv. Dabei profitiere die Branche weiter von einer insgesamt stabilen Wirtschaftsentwicklung sowie einem insbesondere in Deutschland sehr erfreulichen Konsumklima. Branchentrends wie der Umbruch der Medienlandschaft würden für Chancen sorgen, die beispielsweise durch den Ausbau der Geschäftsaktivitäten im digitalen Bereich genutzt werden und Risiken ausgleichen oder sogar überkompensieren könnten. Lukrative Dividendenausschüttungen, Übernahmefantasie, Neuaufstellungen und Investitionen in neue Geschäftsfelder sowie verbesserte Finanzierungsmöglichkeiten würden das Bild positiv abrunden. Fechner bestätige sein Sektor-Rating mit "positiv".

Holger Fechner, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die Ströer-Aktie mit dem Votum "kaufen". Das Kursziel laute EUR 72,00. (Analyse vom 16.04.2018)

Die Ströer SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, Nasdaq OTC-Symbol: SOTDF) ist ein führendes digitales Multi-Channel-Medienhaus und bietet seinen Kunden Komplettlösungen entlang der gesamten Marketing- und Vertriebswertschöpfungskette an. Ströer hat sich zum Ziel gesetzt, das kundenzentrierteste Medienunternehmen zu sein. Mit der Erweiterung um das Dialogmarketing kann Ströer seinen Kunden gesamthafte Lösungen auf Performance-Basis offerieren - von orts- oder contentbasierter Reichweite und Interaktion über das gesamte Spektrum des Dialogmarketings bis hin zur Transaktion. Zudem publiziert das Medienhaus im Digital Publishing Premium-Inhalte über alle digitalen Kanäle und bietet mit Angeboten wie t-online.de und Special-Interest-Portalen eines der reichweitenstärksten Netzwerke Deutschlands.

Die Ströer Gruppe vermarktet und betreibt mehrere tausend Webseiten vor allem im deutschsprachigen Raum und betreibt rund 300.000 Werbeträger im Bereich "Out of Home". Sie beschäftigt rund 13.000 Mitarbeiter an mehr als 100 Standorten. Im Geschäftsjahr 2017 hat Ströer einen Umsatz in Höhe von 1,33 Milliarden Euro erwirtschaftet. Die Ströer SE & Co. KGaA ist im MDAX der Deutschen Börse notiert. Mehr Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.stroeer.com.