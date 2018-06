Ströer-Aktie: Akquisitionen zum Geschäftsausbau in Q1 - Kaufempfehlung, Kursziel erhöht - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Ströer":

Bettina Deuscher, Investmentanalystin der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Werbespezialisten Ströer SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007493991, WKN: 749399, Ticker-Symbol: SAX, Nasdaq OTC-Symbol: SOTDF).



Nachdem Ströer SE & Co. KGaA (Ströer) für das vergangene Jahr eine gute Schlussbilanz gezogen habe, hätten die Q1-Zahlen erneut die Markterwartungen übertroffen. Erstmals sei das Reporting innerhalb der drei neuen Segmente Content Media (Video, Display, Digital Marketing Services), Direct Media (Transactional und Dialog Marketing) und Out-of-Home Media (Bündelung der bisherigen Segment OOH Deutschland und OOH International) erfolgt. Das bisherige Segment Ströer Digital sei auf die beiden neuen Segmente Content Media und Direct Media aufgeteilt worden. Hintergrund der Neusegmentierung sei die weitere Expansion im Digitalgeschäft (u.a. Avedo Gruppe, Ranger Marketing Gruppe).



Der Umsatz sei in Q1 organisch um 6,8% yoy (VJ +8,8%) gewachsen. Dazu hätten alle drei Segmente beigetragen. Hinzu sei akquisitionsbedingtes Umsatzwachstum gekommen. Der Umsatz habe 336,6 Mio. EUR betragen, nach 281,2 Mio. EUR im Vorjahr. Ertragsseitig hätten die beiden Segmente Direct Media und Out-of-Home Media die operativen EBITDA-Margen um mehrere Prozentpunkte verbessert. Der EBITDA-Margenrückgang von Content-Media (-2,5%-Punkte auf 27,8%) sei mit Sondereffekten und nachteiligen Verschiebungen im Produktmix begründet worden.



Unter dem Strich habe die EBITDA-Marge 32,6% (VJ 33,7%) betragen. Der operative Cash Flow sei gesteigert worden. In Q1 seien die Akquisitionen von DV-COM und D+S 360 abgeschlossen worden. Sie würden zur Erweiterung von Ströers Wertschöpfungstiefe mit skalierbaren Dienstleistungen in der Kundenkommunikation beitragen, wie z. B. Zusatzdiensten im Backoffice- und Aftersalesbereich. Die Wachstumsziele für 2018 seien bestätigt worden. Für 2017 sei eine Dividendenanhebung um 0,20 EUR auf 1,30 EUR je Aktie erfolgt.









Bettina Deuscher, Investmentanalystin der LBBW, ermittelt DCF-Modell basiert ein neues Kursziel von 67,00 EUR je Aktie (vorher: 60,00 EUR) und bestätigt das Rating "kaufen" für die Ströer-Aktie. Die Hauptrisiken würden vor allem eine nachlassende Erlösdynamik im Digitalgeschäft, eine unerwartete konjunkturelle Abschwächung in Deutschland sowie Währungs-/ Länderrisiken (Türkei) umfassen. (Analyse vom 05.06.2018)