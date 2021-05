Stripe-Studie zu Online-Finanzdienstleistungen: Nutzung und Kundenvertrauen nach Corona

58 Prozent der Deutschen setzen in der Pandemie in gleichem Maße oder mehr als zuvor auf digitale Finanzdienstleistungen.

Im europäischen Vergleich hinkt Deutschland in der Nutzung noch immer hinterher, aber das Vertrauen steigt.

Weltweit führende Fintechs und etablierte Finanzunternehmen setzen für globale Expansion auf die Infrastruktur von Stripe.

Dublin, 25. Mai 2021 – Zusammen mit dem Markt- und Meinungsforschungsinstitut YouGov hat die Payment-Plattform Stripe in mehreren Ländern untersucht, inwieweit die Corona-Pandemie die Nutzung digitaler Finanzdienstleistungen verändert hat. Über die letzten Jahre haben Fintechs den europäischen Finanzmarkt von Banking über Versicherungen bis hin zu internationalen Geldtransfers und Investments grundlegend verändert; gleichzeitig haben etablierte Finanzunternehmen zahlreiche neue digitale Produkte auf den Markt gebracht. Durch die Pandemie ist die Nachfrage der Konsumenten nach digitalen Finanzdienstleistungen klar gestiegen. Dabei setzen Europas führende Fintechs sowie Banken und Versicherungsunternehmen oftmals auf die Infrastruktur von Stripe.

In den vergangen zwei Jahrzehnten haben die Finanzkrise, die Verbreitung von Smartphones, das Aufkommen neuer technischer Infrastruktur und der API-Economy sowie seit letztem Jahr die Corona-Krise mit der Schließung lokaler Bankfilialen das Aufkommen digitaler Lösungen beschleunigt. 58 Prozent der Befragten in Deutschland nutzten während der Pandemie digitale Finanzdienstleistungen mehr als noch zuvor oder zumindest im gleichen Umfang. Insgesamt liegt Deutschland damit hinter den Entwicklungen in anderen Märkten etwas zurück. Nur Berlin (69 Prozent) liegt deutlich über dem bundesdeutschen Durchschnitt und kann international mithalten.

Im europäischen Vergleich ergab die Studie außerdem, dass der Anteil der Deutschen, die noch nie eine digitale Finanzleistung in Anspruch genommen haben, weiterhin sehr hoch ist. Während im Vereinigten Königreich nur 21 Prozent noch keine derartigen Dienste und Produkte wahrgenommen haben, gaben 34 Prozent der Befragten in Deutschland an, bisher auf digitale Dienstleistungen im Finanzbereich verzichtet zu haben.

Vertrauen in Fintechs in der deutschen Bevölkerung vergleichsweise hoch

Dabei attestierten die Befragten in Deutschland Fintechs eine deutlich höhere Vertrauenswürdigkeit als zum Beispiel die Befragten in Frankreich. Dem globalen Durchschnitt (51%) entsprechend würden 50 Prozent der Befragten in Deutschland bei der Verwaltung ihres Girokontos Fintechs im gleichen Maße oder mehr vertrauen als traditionellen Finanzinstituten. Nur 36 Prozent der französischen Befragten hingegen gaben an, dieses Vertrauen zu haben.

Trotzdem würden nur 26 Prozent der befragten deutschen Verbraucherinnen und Verbraucher generell in Erwägung ziehen, ihre Konten zu einer vollständig digitalen Bank ohne Filialen umzuziehen. Damit liegt Deutschland etwa im globalen und europäischen Durchschnitt von jeweils 25 Prozent.

Europas führende Anbieter für digitale Finanz- und Versicherungsdienstleistungen setzen auf Stripe

Die Senkung der Eintrittshürden und Kosten für Produktentwicklung war entscheidend für den Erfolg europäischer Fintechs, und ein zentraler Treiber war dabei die Infrastruktur für den Zahlungsverkehr. Europas ehrgeizigste Fintechs bauen auf neue Infrastruktur und schnittstellenbasierte Dienste, die die Komplexität reduzieren und programmatische globale Geldbewegungen ermöglichen. Unternehmen wie Stripe mit seinen entwicklerfreundlichen Tools sind besonders gut geeignet für Fintechs, die neue Produkte und Zahlungsmethoden schnell auf den Markt bringen wollen.

Stripe unterstützt viele von Europas führenden Fintechs und Insurtechs, so beispielsweise N26, Monzo, Bunq, Curve, Starling, Lemonade, Nutmeg, AJ Bell und Remitly. Aber auch lang etablierte Unternehmen wie AXA oder die Allianz setzen auf Stripe als Infrastrukturpartner.

Vertrauen ist ausschlaggebend

Trotz des Anstiegs der Akzeptanz zeigt die Umfrage auch, dass junge Unternehmen das Vertrauen der Verbraucher noch weiter für sich gewinnen müssen. Etablierte Anbieter haben nach wie vor den Vorteil der Markenbekanntheit und des lang gewachsenen Kundenvertrauens im Vergleich zu den neuen Marktteilnehmern, und besonders in Zeiten von wirtschaftlicher Unsicherheit zögern Verbraucherinnen und Verbraucher, den Anbieter zu wechseln.

“Das Potenzial für digitale Finanz- und Versicherungsdienstleistungen in Europa ist enorm, und zwar sowohl für Fintechs als auch für lang etablierte Finanzunternehmen. Wo die einen schneller in der Produktentwicklung und Abbildung von Kundenbedürfnissen sein mögen, genießen die anderen lang aufgebautes Vertrauen, was gerade in dieser Branche entscheidend ist. Fest steht, dass die Innovationen im Bereich der Finanzdienstleistungen in den letzten Jahren stark zugenommen haben - und davon profitieren am Ende die europäischen Konsumenten. Stripe unterstützt mit seiner Infrastruktur sowohl Fintechs als auch lang etablierte, teils hunderte Jahre alte Finanzunternehmen. Indem wir für Sicherheit und Zuverlässigkeit sorgen, wollen wir dazu beitragen, weiteres Vertrauen in digitale Finanzprodukte zu erzeugen”, sagt Marcos Raiser do Ó, Head of DACH and CEE bei Stripe zur veröffentlichen Studie.

Methodik

Die von Stripe in Auftrag gegebene Online-Studie wurde von YouGov in Deutschland vom 14. bis 16. April 2021 durchgeführt. Dabei befragte das Institut online eine für die deutsche Bevölkerung repräsentative Stichprobe von 2.180 volljährigen Personen zu ihrer Wahrnehmung von Fintechs und mehr. Insgesamt befragte YouGov 8.388 Konsumentinnen und Konsumenten in Deutschland, Frankreich (1.025), dem Vereinigten Königreich (2.079), Australien (1.044), Singapur (1.046) und Japan (1.014). Die Zahlen wurden gewichtet und sind repräsentativ für die Gesamtbevölkerung über 18 Jahren.

