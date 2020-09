Streit um Tencents WeChat spitzt sich zu

Die US-Regierung denkt, dass die chinesische Messenger-App WeChat sensible persönliche Daten von Nutzern sammelt und an die Regierung Chinas weitergibt. Sie fordert daher ein Downloadverbot. Doch die Nutzer klagen – und erhalten zwischenzeitlich recht. Das Ministerium hakt nach.

In den ausufernden Handelsstreitigkeiten zwischen beiden mächtigsten Volkswirtschaften der Erde, den USA und China, geraten nun App-Dienste immer stärker ins Visier der US-Regierung von Präsident Donald Trump. Nach Tiktok liegt das Augenmerk nun auf Tencents Universal-App WeChat. Die sollte bereits seit dem 20. September in den USA verboten sein.

Doch Nutzer der Messenger-App klagten, sahen ihre Grundrechte verletzt. Und die in dem Fall zuständige Bundesrichterin Laurel Beeler gab ihnen zunächst recht: Per einstweiliger Verfügung legte sie das Verbot auf Eis – und bekommt nun Druck von oben. Das US-Justizministerium rief Beeler auf, grünes Licht für das Download-Verbot von WeChat zu geben.

WeChat gehört dem chinesischen Technologiekonzern Tencent. Laut Marktbeobachtern wird WeChat in den USA täglich von etwa 19 Millionen Menschen genutzt – darunter chinesische Studenten, in China lebende Amerikaner und Personen mit geschäftlichen Beziehungen in die Volksrepublik. Das US-Justizministerium glaubt, dass WeChat sensible persönliche Daten von US-Bürgern sammelt.

