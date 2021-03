Streit um Aufrüstung der BaFin

Nach dem Wirecard-Skandal soll die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) personell aufgerüstet werden. Im Gespräch ist die Schaffung von 158 neuen Stellen. Die Behörde selbst soll fast doppelt so viele neue Stellen gefordert, am Ende aber nur 189 beantragt haben. Das Bundesfinanzministerium strich die Forderung dann auf 158 zusammen. Während der BaFin eine Aufstockung in dieser Größenordnung zu wenig ist, geht den Banken, die die Behörde im Rahmen eines Umlageverfahrens finanzieren, zu weit. Für den FDP-Finanzexperten Frank Schäffler ist bei der BaFin in erster Linie ein Mentalitätswechsel vonnöten. „Die Bafin hat vor allem ein Vollzugsproblem – das hat aus meiner Sicht auch der Fall Greensill gezeigt. Bei der inzwischen insolventen Bremer Bank hat die Finanzaufsicht Probleme erkannt, aber nicht schnell genug gehandelt. Die BaFin muss entscheidungsfreudiger werden“, sagte Schäffler dem Handelsblatt.