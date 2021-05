Der Streaming-Wettbewerb geht in die nächste Runde – mit einem neuen Medien-Riesen

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Anleger staunten wohl nicht schlecht, als am Montag die CEOs des Telekommunikationsriesen AT&T (WKN A0HL9Z) und des Medien-Konzerns Discovery (WKN A0Q90G) gemeinsam zur Pressekonferenz luden. Was war passiert?

► Der amerikanische Telekom-Konzern AT&T will sein Medien-Geschäft – zu dem vor allem Time Warner gehört – nach wenigen Jahren bereits wieder aus dem Konzern ausgliedern und mit dem Wettbewerber Discovery verschmelzen. Damit entsteht ein neuer Mediengigant.

► Discovery und AT&T wollen mit dem neu entstehenden Konzern vor allem den beiden Streaming-Platzhirschen Disney (WKN 855686) und Netflix (WKN 552484) ordentlich Konkurrenz machen und in den stark wachsenden Streaming-Markt einsteigen. Die Transaktion soll Mitte 2022 abgeschlossen sein.

► Nachdem die Nachricht von Anteilseignern am Montag zunächst sehr positiv aufgenommen worden ist, verlor die AT&T-Aktie im Wochenverlauf deutlich an Wert und notiert rund 10% tiefer. Anleger scheinen einer möglichen Dividendenkürzung im Zuge der Transaktion eher kritisch entgegen zu sehen. Wie der Konzern ankündigte, soll die Dividende nach der Transaktion zunächst gesenkt werden, um verfügbare Mittel für Investitionen in das 5G-Netz und den Breitbandausbau voranzutreiben. Damit würde wohl auch der in den USA so wichtige Titel des „Dividendenaristokraten“ für AT&T fallen.

► Im Mediengeschäft wird es indes weiter spannend bleiben – sowohl für Konsumenten als auch für Anleger.

