Mit Strategie auf Europas und Amerikas Top-Konzerne setzen

Die Börse gleicht einem Schachspiel. Es kommt darauf an, den richtigen Zug zu machen. Unsere Anlagen unterstützen Sie dabei.

Europa oder USA? Diese Frage taucht an den Börsen immer dann auf, wenn abgewogen wird, welche Region wohl über die besseren Kurschancen verfügt. Dabei hat jeder der beiden Märkte seinen eigenen Reiz. Warum also nicht auf das Beste aus beiden Welten setzen? Eine Möglichkeit dazu bieten Anlagen auf den UC SDG Transatlantic Leaders Index. Dieser bildet die Kursentwicklung der größten Aktiengesellschaften dies- und jenseits des Atlantiks ab. Bis zu 55 Werte kann er enthalten. Aber schiere Größe ist nicht alles. Denn in den UC SDG Transatlantic Leaders Index werden nur Titel aufgenommen, die einen strengen Nachhaltigkeitscheck bestehen. Konkret müssen die Unternehmen die sogenannten SDG- und ESG-Kriterien erfüllen. SDG steht für Sustainable (Nachhaltigkeit), Development (Entwicklung), Goal (Ziel). Hierbei handelt es sich um 17 von den Mitgliedsstaaten der UN verabschiedete Ziele für eine nachhaltige Entwicklung. ESG bedeutet wiederum Environment (Umwelt), Social (Soziales) und Governance (Unternehmensführung). Es werden also Umwelt- und Sozialaspekte sowie die Unternehmensführung betrachtet. Die Prüfung der Unternehmen erfolgt durch ISS ESG, einer auf Nachhaltigkeit spezialisierten Ratingagentur. Alle Unternehmen, die nicht die Mindestanforderungen an die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, werden nicht aufgenommen.

Vielfältiges Anlageangebot

Investments in den UC SDG Transatlantic Leaders Index können auf verschiedene Weise erfolgen. So ist zum Beispiel seit März 2021 ein HVB Open End Index Zertifikat (ISIN: DE000HVB5TL9) erhältlich, das eins zu eins und zeitlich unbegrenzt an der Wertentwicklung des Index teilnimmt. Einem anderen Konzept folgen zwei neue Strategieprodukte. Das eine ist ein HVB Step Invest Zertifikat (siehe Kasten unten). Der Clou bei diesem Produkt liegt darin, dass schrittweise in den UC SDG Transatlantic Leaders Index investiert wird. Daraus wiederum ergibt sich die Chance, den (durchschnittlichen) Einstiegskurs im Vergleich zur Einmalanlage zu optimieren. Bekannt ist dieser Kniff als Cost-Average-Effekt.

Schritt-für-Schritt-Strategie

Konkret läuft es so ab: Der Nennbetrag des Zertifikats beläuft sich auf 1.000 Euro. Ab dem anfänglichen Beobachtungstag wird automatisch schrittweise an jedem von insgesamt zwölf monatlichen Beobachtungstagen (Investitionsphase) in den UC SDG Transatlantic Leaders Index investiert. Jede der zwölf Raten ist dabei gleich hoch (ein Zwölftel des Nennbetrags). Schritt für Schritt nimmt das Zertifikat so mit dem bis zum jeweiligen Beobachtungstag investierten Nennbetrag zu 100 Prozent an der Indexentwicklung teil. Ab dem zwölften Beobachtungstag bis zum Laufzeitende ist dann der komplette Nennbetrag in den Index umgeschichtet.

Am Ende der Investitionsphase (also am zwölften Beobachtungstag) gibt es zudem eine fixe Ertragszahlung in Höhe von 10 Euro pro Zertifikat. Die Rückzahlung am Laufzeitende erfolgt durch Lieferung des zuvor bereits erwähnten HVB Open End Zertifikats (entsprechend dem Bezugsverhältnis). Man bleibt also im UC SDG Transatlantic Leaders Index investiert und kann selbst entscheiden, wie lange die Anlage noch weiterlaufen soll.

HVB Step Invest Zertifikat Basiswert UC SDG Transatlantic Leaders Index ISIN/WKN DE000HVB68E3/HVB68E Nennbetrag 1.000,- Ertragszahlung 10,- Rückzahlungstermin 20.02.2026 Emissionspreis EUR 1.025,–** Indexberechnungsgebühr TBD Zeichungsfrist bis 24.02.2022 (14 Uhr)*** * Ertragszahlung pro Zertifikat am Ertrags­zahlungstag

** inklusive Ausgabeaufschlag

*** vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung

Information zur Funktionsweise des Produkts ; Stand: 7.1.2022

Rücksetzer zum Einstieg nutzen

Die zweite Produktneuheit richtet sich an Anlegerinnen und Anleger, die der Meinung sind, dass die Aktienmärkte langfristig zwar im Aufwärtstrend bleiben werden, gleichzeitig aber damit rechnen, dass eine zwischenzeitliche Konsoldierung bevorstehen könnte. Dieses Szenario greift das HVB Flex Invest Zertifikat auf (siehe Kasten unten). Bei diesem Produkt wird erst dann in den UC SDG Transatlantic Leaders Index investiert, wenn sein Kurs auf ein oder mehrere vorab definierte Investitionslevel zurückfällt. Aus dieser Strategie ergibt sich die Chance, Indexrücksetzer für einen günstigeren Einstieg zu nutzen. Die Investitionslevel liegen bei 95 Prozent, 90 Prozent, 85 Prozent, 80 Prozent und 75 Prozent des Schlusskurses des Index am anfänglichen Beobachtungstag. Fällt dieser zum Beispiel auf das erste Investitionslevel von 95 Prozent, wird ein Fünftel des Nennbetrags des Zertifikats in den Index investiert. Fällt er anschließend auch noch auf das zweite Investitionslevel von 90 Prozent, wird erneut ein Fünftel des Nennbetrags in den Index umgeschichtet. Für den Fall, dass auch das fünfte Investitionslevel (75 Prozent) erreicht wird, wäre der komplette Nennbetrag im Index angelegt. Wichtig zu wissen: Der nicht im Index investierte Anteil des Nennbetrags wird mit 2,75 Prozent p. a. verzinst. Die Rückzahlung am Laufzeitende im Februar 2026 erfolgt für den im Index investierten Teil durch Lieferung des besagten HVB Open End Index Zertifikats. Ein etwaiger nicht investierter Teil wird ausbezahlt.

HVB Flex Invest Zertifikat Basiswert UC SDG Transatlantic Leaders Index ISIN/WKN DE000HVB68A1/HVB68A Nennbetrag 1.000,- Investitionslevel* 95 %, 90 %, 85 %, 80 %, 75 % Zinszahlung 2,75 % p. a.** Rückzahlungstermin 27.02.2026 Emissionspreis EUR 1.012,50*** Zeichnungsfrist bis 24.02.2022 (14 Uhr)**** * vom Referenzpreis (Schlusskurs) am anfänglichen Beobachtungstag

** für den Betrag, der als Barkomponente gehalten wird

*** inklusive Ausgabeaufschlag

**** vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung

Information zur Funktionsweise des Produkts ; Stand: 7.1.2022

Bitte beachten Sie: Bei den genannten Zertifikaten handelt es sich um Schuldverschreibungen der UniCredit Bank AG. Bei Insolvenz des Emittenten, das heißt Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit, kann es zu Verlusten bis hin zum Totalverlust kommen.

Bildnachweis:

iStock: Nikola Stojadinovic

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Mit Strategie auf Europas und Amerikas Top-Konzerne setzen erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).

Die Informationen in dieser Publikation erfüllen nicht alle gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und sie unterliegen nicht einem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Die Angaben in dieser Publikation basieren auf sorgfältig ausgewählten Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Die enthaltenen Informationen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung. Wir geben jedoch keine Gewähr über die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Angaben. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung und kein Angebot zum Kauf oder Verkauf dar. Die hierin bereitgestellten Berichte dienen nur allgemeinen Informationszwecken und sind kein Ersatz für eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Finanzberatung. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Angaben über die vergangene Wertentwicklung sowie Prognosen keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung darstellen.