Stratasys: Die aktuell günstigste 3D-Druck Aktie an der Wallstreet MeinFavorit Stratasys (US Ticker:) brachte gestern am 16. Mai 2022 die Quartalszahlen für das zurückliegende erste Quartal 2022 heraus . Es waren sensationell gute Zahlen, die selbst meine positiven Erwartungen übertrafen. Die Erwartungen der Wallstreet wurden pulverisiert!-Der von den Analysten erwartetwurde um fast 6 Mio. USD übertroffen, Stratasys setzte im ersten Quartal. Dies sind sagehafteals im direkten Vergleichsquartal!-Der starke Start in das Jahr 2022 folgte mit dem. Wichtig ist, dass 3D-Druck-Systeme der Haupttreiber waren, mit einem Anstieg von 36,7% für das stärkste erste Quartal seit fünf Jahren-Der Gewinn je Aktie (EPS) wurde von den Analysten als Verlust mit -0,04 USD erwartet. Hier wurde sogar einje Aktie ausgewiesen! Es wurde Geld verdient.-Noch wichtiger: Diewurde bestätigt und das vormals ausgegebene Umsatzziel von 680-695 Mio. USD sogar präzisiert und. Nun wird ein Umsatz von 68-695 Mio. USD für das Gesamtjahr erwartet.-Stratasys ist zudem schuldenfrei und sitzt auf einemvon fastzum Quartalsende!-Zudem stieg das Quartalsan!-Außerdem wurde derauf 0,14-, der Konsens lag hier bei 0,16 USD.-Im Conferencecall nach Vorlage der Zahlen wurde auf Analystennachfrage mehrfach vonseiten Stratasys betont, dass dienach den 3D-Druckern „“ sei! Keine Spur von nachlassender Dynamik!. Es passiert jetzt genau das, was wir im Boersenmillionaer.de Premium-Börsenbrief seit Monaten ausgearbeitet haben. Langsam aber sicher beginnen immer mehr Firmen auf der Welt 3D-Drucker zu nutzen, gerade bei den nicht enden wollenden Lieferkettenproblemen. 3D-Drucker schließen die Lücke, denn mit den Druckern können immer mehr Materialien selbst produziert (gedruckt) werden.die Zahlen von Stratasys zeigen, wohin die Reise im gesamten 3D-Druck-Bereich gehen wird. Das Unternehmen wächst, verdient Geld und wird von Quartal zu Quartal weiter zwischen 10-15%+ wachsen. Die Marktkapitalisierungen liegt bei rund 1,13 Mrd. USD, damit ein KUV von unter 2. Zudem keinerlei Schulden und ein Business, welches zweistellige Umsatzraten zeigt. Ich weiß beim besten Willen nicht mehr, worauf die Wallstreet noch warten will?. In einem „normalen Marktumfeld“ wäre die Stratasys Aktie heute um locker 30% explodiert. Stratasys notiert zum Börsenschlusskurs am 16. Mai 2022 bei 17,12 USD.Die Aktie ist meiner Meinung nach keine 17 USD wert, sondern eher 30+ USD. Ich persönlich besitze die Aktie zur Veröffentlichung dieses Artikels. Meiner Meinung nach ist die Aktie auf dem aktuellen Kursniveau ein klarer Kauf.Wie immer gilt: Ich kann mich zu 100% täuschen, Sie handeln auf Ihr eigenes Risiko. Dieser Artikel ist lediglich meine Meinung und stellt keine Anlageberatung dar.