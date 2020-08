Straightup Resources bestätigt Potenzial auf Goldentdeckung im Red Lake

Die kanadische Explorationsgesellschaft Straightup Resources (WKN A2P1MB / CSE ST) ist erst seit Kurzem an der Börse – im März dieses Jahres wurde das IPO mit dem Gang an die Canadian Securities Exchange abgeschlossen. Seitdem hat sich das Unternehmen unter anderem das Recht auf drei vielversprechende Liegenschaften im berühmten Red Lake-Distrikt Kanadas gesichert. Jetzt erhielt man positive Ergebnisse einer ersten Erkundung des Belanger-Projekts, die man Ende Juli durchgeführt hatte.

Als Teil eines Programms zur Bestätigung historischer Informationen hatte Straightup 22 Stich- und Pickproben aus exponierten Aufschlüssen (Gräben C, D, E) entnommen, die in der Folge im Labor analysiert wurden und bis zu 24,8 g/t Gold erbrachten! Weitere signifikante Ergebnisse waren 5,80 und 6,21 g/t Gold. Laut dem Unternehmen steht diese Goldvererzung in Zusammenhang mit Pyrit und Chalkopyrit (Gelbkupferkies) in getrennten mafischen Vulkangesteinen, felsischen Gräben und Metasedimenten sowie in deformierten Quarzadern.



Quelle: Straightup Resources

Wie Straightup-CEO Matthew Coltura erläuterte, ist man äußerst zufrieden mit diesen Goldgehalten. Insbesondere seien die in den Proben aufgefunden, hochgradigen Gehalte und die Tatsache, dass die Goldvererzung in verschiedenen Gesteinstypen auftrete, vielversprechend. Die Ergebnisse und die strukturellen Erkenntnisse, die man bei dem Besuch auf dem Belanger-Projekt gewonnen habe, würden die historischen Kommentare in Bezug auf Geologie, Verwitterung und Goldvererzung früherer Betreiber des Projekts bestätigen – und exzellentes Potenzial auf weitere Goldentdeckungen auf der Belanger-Liegenschaft!

Straightup Resources steht auf Belanger, wie auch auf seinen anderen Projekten RLX North und RLX South, die an das Sobel-Projekt von Great Bear Resources grenzen, noch ganz am Anfang. Doch schon die erste Begehung des Projekts deutet an, dass hier Potenzial auf Goldentdeckungen besteht. Wir halten die Leser von GOLDINVEST.de auf dem Laufenden.

