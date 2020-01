Stoxx Europe 600 Oil & Gas: Express-Zinsenchance

Ein Engagement in Ölaktien kann insbesondere in Zeiten geopolitischer Spannungen für Stabilität sorgen – für europäisch orientierte Investoren bietet sich der Stoxx Europe 600 Oil & Gas (Price) Index (EU0009658780) an. Der Index umfasst derzeit 22 Unternehmen; wobei die französische Total (Marktkapitalisierung 126 Mrd. Euro) bereits knapp 30 Prozent der Indexgewichtung ausmacht. Auf Rang 2 und 3 folgen Royal Dutch Shell mit 15,1 und BP mit 14,8 Prozent. Damit stellen die Top 3 bereits 60 Prozent der Indexgewichtung; mit ENI (8,1 Prozent) und Repsol (5 Prozent) entfallen drei Viertel des Index auf die Top 5.

Direktinvestment für kurzfristig orientierte Anleger

Wer auf (stark) steigende Kurse des Sektors setzen möchte, kauft entweder direkt die Schwergewichte oder ein Indexzertifikat, wie etwa das Produkt mit der ISIN DE0008274317 der BNP Paribas. Da der Preisindex die teils üppigen Dividenden nicht reinvestiert, sollten Strategien kurzfristig angelegt werden.

Mittelfristige Anlage mit Zinschance und Sicherheitspuffer

Auch bei Express-Zertifikaten erhalten Anleger keine Dividenden, denn diese werden zur Finanzierung des Express-Mechanismus eingesetzt. Ein Memory-Express bietet mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit regelmäßige Zinserträge: Das Produkt der HypoVereinsbank mit der ISIN DE000HVB3AR1 zahlt einen jährlichen Kupon von 42,50 Euro, solange die Barriere bei 223,74 Indexpunkten (aktueller Indexstand 317 Punkte, Puffer folglich 30 Prozent) an den Bewertungstagen nicht unterschritten wird. Das Zertifikat wird vorzeitig fällig, wenn die Tilgungsschwelle bei 344,22 Indexpunkten erreicht wird. Bei einem Kaufpreis unter pari (derzeit 969,14 Euro) und einer vorzeitigen Rückzahlung zum erstmöglichen Termin (12.4.20) errechnet sich eine Rendite von 40,2 Prozent p.a. Wird die jährlich sinkende Tilgungsschwelle erst am 1.4.21 (327,09 Punkte) erreicht, dann beträgt die Rendite immer noch 10,1 Prozent p.a. Im dritten Jahr (2022: 309,79 Punkte) beziffert sich der Ertrag auf 7,5 Prozent p.a., im vierten Jahr (2023: 292,58 Punkte) auf 6,5 Prozent p.a., im fünften Jahr (2024: 275,37 Punkte) auf 6 Prozent p.a. und bei Endfälligkeit (2025: nur noch Barriere bei 223,74 Punkten relevant) auf 5,7 Prozent p.a. werden.

ZertifikateReport-Fazit: Das Indexzertifikat spricht kurzfristig orientierte Optimisten an, das Memory-Express-Zertifikat richtet sich an sicherheitsorientierte Anleger, die für die nächsten Jahre von einer Seitwärtsbewegung des Ölpreises und folglich der Ölaktien ausgehen und Wert auf regelmäßige Kuponzahlungen legen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf für den Stoxx Europe 600 Oil & Gas (Price) Index oder von Anlageprodukten auf den Stoxx Europe 600 Oil & Gas (Price) Index dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen