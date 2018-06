Stoxx Europe 600 Automobile & Parts (Weekly) - Drohende S-K-S-Formation

Drohende S-K-S-Formation





Beim Anblick des aktuellen Chartverlaufs des Stoxx Europe 600 Automobile & Parts muss

das Herz eines jeden technisch motivierten Investors höher schlagen, denn die derzeitige

Ausgangslage ist extrem spannend. So ist die Erholungsbewegung seit Sommer 2016 zuletzt

ins Stocken geraten. In der Konsequenz hat der Branchenindex sein Verlaufshoch von

Ende Januar bei 690 Punkten zuletzt nicht mehr erreichen können. Damit wächst die

Gefahr, dass sich die Kursentwicklung seit Herbst vergangenen Jahres letztlich als

Schulter-Kopf-Schulter-Formation – definiert durch die Hochs bei 636/690/651 Punkten

– erweisen könnte. Die Nackenzone der oberen Umkehr wird dabei durch die Tiefs bei

knapp 600 Punkten definiert und steht aktuell massiv zur Disposition. Was den Spannungsbogen

allerdings im übergeordneten Kontext nochmals deutlich erhöht, ist die Tatsache, dass

das Hoch der drohenden S-K-S-Umkehr fast punktgenau mit dem bisherigen Allzeithoch

vom März 2015 (694 Punkte) zusammenfällt. Mit anderen Worten: Eine abgeschlossene

kleine Toppbildung ist möglicherweise nur ein erster Meilenstein auf dem Weg zur Ausprägung

eines großen Doppeltopps. Investoren können die Bedeutung der Unterstützung bei knapp

600 Punkten also gar nicht überschätzen.





















Stoxx Europe 600 Automobile & Parts (Weekly)











































