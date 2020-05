„Stimmungsindikatoren werden bald wieder nach oben zeigen“

MARKTKOMMENTAR v. Dr. Otmar Lang, Chefvolkswirt der TARGOBANK



11. Mai, 2020, Düsseldorf.

Die jüngsten historisch niedrigen Stimmungsindikatoren werden sich schnell wieder erholen. Damit rechnet Dr. Otmar Lang, Chefvolkswirt der TARGOBANK. „Wir gehen von einer deutlichen Aufwärtsbewegung der weltweiten Einkaufsmanagerindikatoren bereits in den kommenden Monaten aus“, so Lang. China habe das bereits vorgemacht.

Beim Einkaufsmanagerindex wird stets die Veränderung der Stimmung im Vergleich zum Vormonat abgefragt. Nach den jüngsten Lockerungen in vielen westlichen Ländern sei hier bereits im Juni mit einem deutlich positiveren Bild zu rechnen. „Wenn die Einkaufsmanagerindikatoren nach oben zeigen, steigen die Aktienkurse weiter an“, betont Dr. Otmar Lang.

Für einen anhaltenden optimistischen Kapitalmarkt-Ausblick gebe es noch weitere Gründe: „Im Gegensatz zur Großen Finanzkrise wirkt die Geldpolitik diesmal anders“, so Lang. Die Notenbanken würden die Finanzmärkte und die Unternehmen liquide halten, die Bedingungen für die Kreditvergabe seien anders als 2008 nicht wesentlich verschärft worden. „Die wichtigste Voraussetzung für eine nachhaltig positive Entwicklung wäre, dass sich das Virus weltweit weiter relativ zügig eindämmen lässt“, so Lang. Doch auch dafür stünden die Chancen gut, was Erfahrungen in den bislang betroffenen Ländern belegten.

Anleger sollten weiterhin ein Augenmerk auf die Branchen Gesundheit, Technologie und Nachhaltigkeit legen.



