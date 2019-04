Stimmungsbild der Wirtschaft

Diese Woche blickte der Finanzmarkt neben dem Tagesgeschehen auch auf die veröffentlichten Indikatoren bezüglich Arbeitsmarkt- und Wirtschaftsdaten. In den USA lösten die neuen Konjunkturdaten wenig Begeisterung aus. Zu groß war die Differenz zwischen den Prognosen der Analysten und den tatsächlichen Zahlen. So wurden im März in der US-Privatwirtschaft statt den erwarteten 170.000 neuen Stellen lediglich deren 129.000 geschaffen. Auch der Dienstleister-Einkaufsindex des ISM, der als verlässlicher Frühindikator der wirtschaftlichen Aktivität der USA gilt, fiel auf den niedrigsten Stand seit August 2017.

Etwas hoffnungsvoller dagegen die Daten aus China: Eine hohe Nachfrage aus China selbst sowie aus dem Ausland trieb die chinesische Dienstleistungsbranche im März an. Der Caixin/Markit-Einkaufsmanagerindex, der ab der 50-Punkte-Marke Wachstum signalisiert, kletterte auf 54,4 Punkte und markiert somit den höchsten Stand seit 14 Monaten.Auch in Europa keimte etwas Hoffnung auf. Zwar sank der Einkaufsmanagerindex im März hier um 0,3 Punkte auf einen Wert von 51,6, jedoch wurde im Vorfeld ein Rückgang bis hin zu 51,3 Punkten erwartet. Gerade im Vergleich zu Januar eine kleine Verbesserung, befand sich der Index damals mit 51,0 Punkten am tiefsten Stand seit mehr als fünf Jahren.Gemeinsam mit positiven Signalen zum Handelsstreit zwischen China und den USA sorgte dies dafür, dass die als sicher geltenden Staatsanleihen etwas unter Druck gerieten – die Anleger waren also weniger auf Sicherheit aus und bauten angesichts der eingangs erwähnten Faktoren wieder etwas Vertrauen in Unternehmensanleihen auf.Nichtsdestotrotz warnt die WTO vor einer wirtschaftlich fragilen Lage. Die Welthandelsorganisation rechnet für 2019 angesichts politischer Unwägbarkeiten mit einem geringeren Wachstum als prognostiziert. Unter diesen Gegebenheiten könne der Welthandel seine Rolle als Wachstumstreiber nicht erfüllen.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.