Stimmung ist besser als die Lage - Dax im Aufwind

von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV NachrichtenDas Brexit Drama geht ebenso weiter, wie das Zittern um ein Handelsabkommen zwischen den USA und China. Doch wieder einmal überwiegt die Hoffnung, denn der Dax ist fester unterwegs und stemmt sich gegen die schwachen US Vorgaben.Die Stimmung ist besser als die Lage: In den vergangenen zwei Wochen hat der Dax etwa 7% gut gemacht – die Gewinnmitnahmen waren eher überschaubar.Premierminister Johnson musste zwar eine Verlängerung der Brexit-Frist über den 31. Oktober hinaus beantragen. Aber bereits heute findet die nächste Abstimmung statt. Ziel war und ist es, einen "No Deal" auszuschließen.Auch im Handelsstreit zwischen USA und China geht es im Schneckentempo weiter. Eine endgültige Lösung ist zwar in weiter Ferne, aber zumindest scheint der Konflikt nicht weiter zu eskalieren.Die neue Führungsriege von SAP bestätigt die guten vorläufigen Quartalszahlen. Nach dem überraschenden Rücktritt von Bill McDermott vor gut einer Woche haben Jennifer Morgan und Christian Klein übernommen. Sie werden SAP weiter auf Effizienz trimmen.Informationen zur Strategie und zum Aktienrückkauf gibt es am Kapitalmarkttag am 12. November.Der stark in die Kritik geratene Zahlungsdienstleister Wirecard will nun doch Vorwürfe rund um seine Bilanzierungspraktiken mit einer Sonderprüfung ausräumen. Vorstand und Aufsichtsrat hätten sich entschlossen, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG mit einer unabhängigen Untersuchung zu beauftragen.Damit sollen alle Vorwürfe der "Financial Times" umfassend und unabhängig aufgeklärt werden.Der Immobilienfinanzierer Aareal Bank will seine IT-Dienstleistungstochter Aareon verkaufen. Vor einigen Wochen hatte der Hedgefonds Teleios Capital Partners das Aareal-Management aufgefordert, genau dies zu tun.Der österreichische Sensorspezialist AMS startet einen neuen Anlauf zur milliardenschweren Übernahme von Osram. Das Gebot soll wie die gescheiterte Offerte bei 41 Euro je Aktie liegen. Zugleich aber wurde die Mindestannahmeschwelle auf 55 Prozent der Osram-Anteile gesenkt.Die Aktien der Deutsche Wohnen fallen angesichts des Berliner Mietendeckels. Auch für Vonovia ging es nach unten. Sartorius meldete glänzend gelaufene Geschäfte im dritten Quartal und ist nun auch optimistischer für das Gesamtjahr geworden.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.