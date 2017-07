Stillwater Finanzchef wird US-Regionsleiter bei Sibanye

Der in Südafrika und den USA operierende Gold- und PlatinproduzentSibanye (ISIN: ZAE000173951 / NYSE: SBGL) hat nach der Übernahme derStillwater Company deren CFO Chris Bateman als Executive Vice Presidentfür die USA-Region und als Betriebsleiter der Stillwater-Betriebegewinnen können. Da Bateman bereits seit drei Jahren als Chief FinancialOfficer für Stillwater Mining arbeitet ist er dem Unternehmen sehrvertraut. Mit seinen neuen Positionen tritt er auch dem Vorstand vonSibanye Gold bei.Eine weitere Schlüsselposition konnte das Unternehmen mit demscheidenden Stillwater Mining CEO Mick McMullen besetzen. Er wird bisEnde 2018 als technischer Berater für die Gesellschaft arbeiten, wodurchder Konzern wertvolle Zeit gewinnt um sich für die Zukunft zupositionieren und Stillwater in Sibanye zu integrieren. Wie auch Batemankennt er die Geschehnisse des Stillwater-Konzerns wie kaum ein andererund findet schnell die ‚Stellschrauben‘ um das Unternehmen nochprofitabler zu machen. Durch McMullens Wirken sei die Kontinuität derUnternehmensleitung und des operativen Geschäfts hervorragendgewährleistet, um so den Zusammenschluss von Stillwater und Sibanyenachhaltig zu unterstützen, erklärte Sibanyes Geschäftsleitung.Chris Bateman ist ein ausgewiesener Rohstoff-Experte der bereits seitmehr als 18 Jahren in der Bergbaubranche tätig ist. Er bekleidete indieser Zeit einige Führungspositionen bei großen Rohstoffkonzernen, dieihm die Möglichkeiten boten, umfassende und vielfältige Erfahrungen inden Bereichen Platin, Palladium, Kupfer, Uran, Diamanten undIndustrieminerale zu sammeln. Vor seinem Eintritt in die StillwaterCompany war er z.B. Chief Financial Officer bei Turquoise Hill, RioTinto Diamonds and Minerals Product Group, Rio Tinto Iron and TitaniumProduct Group und Energy Resources of Australia. Boardmitglied war erzuletzt bei Richards Bay Minerals in Südafrika, der Oyu TolgoiKupfermine in der Mongolei und Quit Madagascar Minerals in Madagaskar.Unter der Leitung der Unternehmenskenner Mick McMullen und Chris Batemankönne Stillwater die Kosten durch Produktivitätsverbesserungensignifikant senken und sich als ein führender globaler PGM-Produzentpositionieren, erklärte Sibanyes CEO Neal Froneman -https://www.youtube.com/watch?v=4SO1z-NF_4A&t=2s -. „Wir freuen unssehr, Chris als Leiter der Region USA begrüßen zu können. Seineumfassenden Branchenkenntnisse und Erfahrungen wird SibanyesGeschäftsleitung verstärken und sein gemeinschaftlicher Führungsstilwird die reibungslose Integration von Stillwater in Sibanye Gold Limitederheblich erleichtern." Ebenso herzlich begrüßte er Mick McMullen undfreute sich ihn als technischen Berater zur Seite zu haben. 