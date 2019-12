Still und starr ruht der Dax

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV NachrichtenDie Volatilität ist im Trubel des zweiten Adventswochenendes offenbar verloren gegangen. Der Dax bewegt sich in einer kaum nennenswerten Handelsspanne von gerade mal 30 Punkten leicht im Minus. Vor der wichtigen Parlamentswahl in England will sich niemand positionieren - schon gar nicht falsch.Starke US-Arbeitsmarktdaten hatten vor dem Wochenende schon die New Yorker Börsen beflügelt - den Dax ebenso. Auch in Asien tendierte der Handel am Morgen stabil. Frische Wirtschaftsdaten aus China sind jedoch gezeichnet vom Handelsstreit: Die chinesischen Ausfuhren im November waren überraschend gefallen. Die Exporte allein in die USA brachen im November um knapp ein Viertel ein. Die Konjunkturstimmung unter Anlegern im Euroraum hat sich im Dezember erneut deutlich verbessert. Der vom Analysehaus Sentix erhobene Konjunkturindex stieg zum Vormonat um 5,2 Punkte auf plus 0,7 Zähler. Das ist der höchste Wert seit März 2018. Analysten hatten im Mittel mit einem Rückgang auf minus 5,3 Punkte gerechnet.Die Aktien von Osram haussieren nach der im zweiten Anlauf gelungenen Übernahme durch AMS. Am Vormittag liegen sie mit über 44 Euro knapp 15% im Plus und sind mehr wert als die vom österreichischen Halbleiterhersteller gebotenen 41 Euro. Es war bis zum Schluss offen, ob AMS dieses Mal erfolgreich sein würde, sagte ein Händler. Mehr als 55 Prozent der Aktionäre haben laut AMS das Übernahmeangebot angenommen. Wer auf fallende Kurse gesetzt habe, sehe sich nun unter Druck.Ein kritischer Bericht der "Financial Times" drückte die Aktien von Wirecard über 2% ins Minus. Die Zeitung kritisiert die Berechnung der liquiden Mittel im Jahr 2017. Auch das Nachrichtenmagazin “Der Spiegel” hat das Thema “Wirecard” aufgegriffen und beleuchtet unter dem Titel “Ist der Wirecard-Chef ein Betrüger?” die Person und den Werdegang des CEO Markus Braun.Die Anteile von Carl Zeiss Meditec schüttelten ihre Verluste vom Freitag ab und rückten deutliche 8% vor. Die Deutsche Bank gab eine Kaufempfehlung und hob das Kursziel an von 89 auf 123 Euro. Die Experten sehen in den nächsten drei bis vier Jahren starkes profitables Wachstum.HeidelbergCement notierten ein halbes Prozent schwächer, nachdem die US-Bank JPMorgan sie von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft hat und das Kursziel von 76 auf 71 Euro gesenkt hat. Das neue Anlagevotum begründete sie mit dem Mangel an Kurstreibern nach zuletzt gutem Lauf. Zwar ist der Ausblick der europäischen Baustoffkonzerne auf 2020 insgesamt weiter positiv, nach dem herausragenden Jahr 2019 sollten Anleger nun aber selektiver innerhalb des Sektors vorgehen, so die Begründung.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.