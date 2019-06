Still und leise an die Spitze gerückt – Gold

Aktien standen mehr im Interesse als Gold. Dabei ist der Preis des Edelmetalls in den letzten zwölf Jahren jedes Jahr gestiegen

Eine eher ruhige Entwicklung legte der Goldpreis in den letzten Jahren hin, ist aber stetig gestiegen beziehungsweise konnte er in den letzten 19 Jahren 16-mal positive Renditen erzeugen. Seit 2001 liegt die Rendite bei durchschnittlich 9,38 Prozent jährlich. Im Jahr 2019 liegt sie schon bei rund acht Prozent.





Egal, ob der US-Dollar mal stärker oder schwächer war, Inflations- oder Deflationsängste vorherrschten, Öl billig oder teuer war oder die politische Stabilität hoch oder niedrig – Gold lohnt sich.







Nun könnte die Zeit kommen, in der der Preis deutlich stärker Fahrt aufnimmt. Viele sind jetzt optimistisch für die Zukunft des Goldpreises gestimmt. Investitionen in Gold haben sich in der Vergangenheit ausgezahlt und darauf sollte man weiterhin vertrauen. Eine eher seltene Konstellation hat sich in den vergangenen Tagen ergeben: Aktienkurse und der Goldpreis stiegen.







Der wohl anstehende Fall der Zinsen in den USA scheint dem Gold nach oben zu verhelfen. Denn sinken die Zinsen in den USA, wird der US-Dollar schwächer. Und Gold wird dadurch für Anleger, die sich nicht im US-Dollarraum bewegen, deutlich attraktiver, da es günstiger wird. Die Nachfrage steigt und damit auch der Preis des Edelmetalls.







Oder wie es die Investmentbank Goldman Sachs als Faustformel sieht: Angst und Wohlstand ist gleich teures Gold. Politische Konfliktsituationen tun ein Übriges. Um von einem weiter steigenden Goldpreis mit einem Hebel zu profitieren, sollte ein Investment in Goldunternehmen wie beispielsweise Maple Gold Mines oder Treasury Metals geprüft werden.







Treasury Metals hat vier Goldprojekte in Ontario auf dem Schirm, wobei das fortgeschrittene Goliath-Goldprojekt und das Weebigee-Projekt mit besonders hohen Goldgehalten gefallen. Ein weiteres Projekt befindet sich in British Columbia.





Maple Gold Mines kann ebenfalls ein hochgradiges Goldprojekt sein Eigen nennen. Denn dessen Douay-Goldprojekt im Abitibi-Grünsteingürtel in Quebec, Kanada, brachte bei Bohrungen bis zu 21 Gramm Gold je Tonne Gestein hervor.







Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Treasury Metals (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/treasury-metals-inc/) und von Maple Gold Mines (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/maple-gold-mines-ltd/).









Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/