Stiftungen 2019 – Womit der Zinswende entgehen?

Dass steigende Zinsen insbesondere für langfristig orientierte Anleihenhalter Gift sind, ist eine Binse. Genau dieses Szenario ist aber 2019 und in den folgenden Jahren auch in Euroa zu fürchten. Eine Gruppe von Anlegern dürfte das besonders treffen: Stiftungen. Denn sie haben 1. Eine langfristige Anlageperspektive, 2. Müssen sie den Großteils ihres Vermögens in Anleihen halten und 3. sind sie europazentriert.



Die diesjährige Auszeichnung der Stiftungsfonds des Jahres durch den Fachdienst RenditeWerk hat versucht, Lösungen für diese deprimierende Situation für Stiftungen vorzustellen. Als Stiftungsfonds des Jahres im Bereich Alleinanlage wurden allesamt Produkte gekürt, die offensiver anlegen dürfen, also einen höheren Aktienanteil halten dürfen als die meisten anderen Stiftungsfonds (max. 30%). Ausgezeichnet wurden der „Kepler Ethik Mix“, der „Flossbach von Storch Stiftung“ sowie der „Prisma aktiv“. Als beste Bausteine wurden im offensiven Bereich ein global anlegender Aktienfonds (Prima Global Challenges) und im defensiven Bereich der Immobilienfonds (Leading Cities Invest) ausgezeichnet. Details: s. www.renditewerk.net.