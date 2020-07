Steuerthema: Steuerneutrale Zuteilung von Anteilen bei Hewlett-Packard und Air Liquide

Weitere Suchergebnisse zu "Air Liquide":

Gleich mehrere Finanzgerichte haben sich in jüngerer Vergangenheit mit der Abspaltung des Unternehmenskundengeschäfts von Hewlett-Packard Inc. und dessen Übertragung auf die Tochtergesellschaft Hewlett-Packard Enterprise im Jahr 2015 befasst.

Die Aktionäre hatten hierbei im Verhältnis 1:1 neue Aktien der Hewlett-Packard Enterprise erhalten. Nach den Vorgaben des Bundesfinanzministeriums mussten die Banken diese Zuteilung als steuerpflichtige Sachausschüttung der Abgeltungsteuer unterwerfen. In nunmehr vier Urteilen haben sich die Finanzgerichte gegen diese Bewertung gewandt. Die Zuteilung neuer Aktien aufgrund einer Abspaltung führe nicht zu steuerpflichtigen Einkünften. An die Beurteilung, ob eine Abspaltung vorliegt, dürften dabei keine zu hohen Anforderungen gestellt werden. Liegen die typischen Merkmale einer Abspaltung vor, genüge dies für die steuerneutrale Zuteilung der Aktien. Die Finanzverwaltung akzeptiert die Urteile nicht. Daher wird der Bundesfinanzhof das letzte Wort in der Angelegenheit haben. Betroffene Anleger sollten den Ausgang der Verfahren beobachten.

Thomas Wagner, Steuerberater

Im Fall der Zuteilung neuer Aktien von Air Liquide im Oktober 2019 kommt die Finanzverwaltung acht Monate später zu dem Ergebnis, dass diese auf einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln beruht. In der Folge führt die Zuteilung der neuen Aktien im Verhältnis 10:1 nicht zu steuerpflichtigen Einkünften. Da die Banken nicht selbst prüfen dürfen, ob eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln vorliegt, mussten sie auch in diesem Fall zunächst von einer steuerpflichtigen Sachausschüttung ausgehen und Abgeltungsteuer einbehalten. Diese ist nunmehr entweder durch die Banken oder das Finanzamt zu erstatten. Das Bundesfinanzministerium hat hierfür komplexe Vorgaben entwickelt. Fragen hierzu beantwortet Ihr Steuerberater.

