Steuerthema: Edelmetalle und Kryptowährungen

Bei beiden Anlagewerten können private Veräußerungsgeschäfte vorliegen, wenn diese als Wirtschaftsgüter einzuordnen sind und zwischen Anschaffung und Veräußerung nicht mehr als ein Jahr liegt.

Thomas Wagner, Steuerberater

Während bei Edelmetallen die Zuordnung zu den Wirtschafts­gütern unbestritten ist, bestehen bei Kryptowährungen durchaus unterschiedliche Auffassungen. In einigen erstinstanzlichen Urteilen wurde die Zuordnung in der Vergangenheit zumindest bezweifelt. Das FG Baden-Württemberg hatte in einem Urteil aus dem vergangenen Jahr jedoch keine Zweifel, dass es sich bei Kryptowährungen um Wirtschaftsgüter handelt, und deren Steuerbarkeit bei Veräußerung innerhalb eines Jahres bejaht (Az. 5 K 1996/19). Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Der Bundesfinanzhof wird über die Revision entscheiden. In einem bisher nur als Entwurf vorliegenden Erlass geht auch das Bundes­finanzministerium bei Kryptowährungen genauso wie bei Edelmetallen von Wirtschaftsgütern aus. Folge sei die Anwendung der Jahresfrist bei Veräußerung, die sich bei Nutzung als Einkunftsquelle analog zu Edelmetallen auf zehn Jahre verlängern soll. Je nach Umfang des Handels soll gar eine Einordnung als gewerbliche Einkünfte und damit auch eine Gewerbesteuerpflicht gegeben sein. Eine andere Bewertung wiederum kann sich ergeben, wenn anstelle eines Direktinvestments Zertifikate oder Fonds mit entsprechenden Basiswerten erworben werden. Ob hier bei Veräußerung die Jahresfrist Anwendung findet, hängt entscheidend davon ab, ob die Wertpapiere nur einen Anspruch auf die Auslieferung des Basiswerts oder die Auszahlung des Erlöses aus der Veräußerung desselben gewähren. Bei einem üblichen Rückzahlungsanspruch unterliegen Gewinne und Verluste in der Regel der Abgeltungsteuer. Anleger sollten die weitere Rechtsentwicklung verfolgen. Fragen hierzu beantwortet Ihr Steuerberater.

