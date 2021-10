Steuerthema: Abgeltungsteuer bei Fremdwährungsguthaben

Das Bundesfinanzministerium hat seine Auffassung zu Währungsgewinnen und -verlusten bei verzinslichen Fremdwährungsguthaben geändert. Wir hatten bereits darüber berichtet.

Entgegen dem Gesetzeswortlaut des § 23 EStG sollen diese Gewinne und Verluste der Abgeltungsteuer unterliegen. In einem Entwurfsschreiben vom Juli dieses Jahres wurden weitere Details veröffentlicht. Danach sind Guthaben auf Tages-, Festgeld- oder sonstigen Fremdwährungskonten umfasst, soweit diese Konten nicht ausschließlich dem Zahlungsverkehr dienen. Von der Neuregelung sollen daher Zahlungsverkehrs­konten, Kreditkarten und digitale Zahlungsmittel nicht umfasst sein. Hier geht das Bundesfinanzministerium nicht von einer Ein­künfteerzielungsabsicht aus und will daher nur mögliche Zinserträge besteuern. Jede Einzahlung auf eines der betroffenen Konten soll einen steuerlichen Anschaffungsvorgang und jede Rückzahlung einen steuerlichen Veräußerungsvorgang darstellen. Dies soll auch gelten, wenn ein Anlagebetrag nach Fälligkeit erneut verzinslich angelegt wird. Unabhängig von einem tatsächlichen Umtausch erfolgt dabei immer eine Umrechnung in Euro. Die Differenz zwischen Anschaffung und Veräußerung stellt den steuerpflichtigen Gewinn oder Verlust dar. Der Bundesfinanzhof hatte hingegen bereits in der Vergangenheit entschieden, dass die Übertragung eines Fremdwährungsguthabens von einem Konto auf ein anderes desselben Anlegers keinen Anschaffungs- oder Veräußerungsvorgang darstellt. Es bleibt ab- zu­warten, wie lange die Neuregelung ohne gesetzliche Änderung Bestand haben wird. Trotz erheblicher rechtlicher Bedenken sind die Banken gesetzlich verpflichtet, die Auffassung des Bundesfinanzministerium nach gegen­wärtigem Stand spätestens zum 1. Januar 2023 umzusetzen. Betroffene Anleger sollten die weitere Entwicklung verfolgen.

Fragen hierzu beantwortet Ihr Steuerberater.

