Steuerstreit beendet: Cameco-Aktien schießt nach oben

Weitere Suchergebnisse zu "Cameco":

Nach einem Gerichtsstreit, der sich über fast ein Jahrzehnt erstreckte, hat der Tax Court of Canada, ein Bundesgericht für Steuerfragen, zugunsten des Uranproduzenten Cameco (TSX CCO / WKN 882017) entschieden. Bei dem Streit ging es um die Neubewertung der Steuererstattungen des Konzerns aus den Jahren 2003, 2005 und 2006.

Das Verfahren wurde 2008 von der Canada Revenue Agency (CRA) eröffnet. Diese störte sich an der Preisfindungsmethode und der Konzernstruktur und hinterfragte die Praxis Camecos, Uran zu einem fixen, niedrigeren Preis an seine europäische Tochtergesellschaft zu verkaufen. Diese verkaufte das Produkt dann zu einem höheren Preis, sodass die Gewinne in Europa höher ausfielen als in Kanada.

Cameco hatte die in der Schweiz ansässige Cameco Europe 1999 gegründet, um damit die Steuervorteile in dem Alpenland zu nutzen. Das Steuergericht urteilte nun allerdings, dass Cameco mit seiner Praxis und Struktur für die drei strittigen Jahren im vollen Umfang der kanadischen Rechtsprechung entsprochen habe. Was Cameco-CEO Tim Gitzel natürlich hoch erfreut zur Kenntnis nahm. Mit dieser Entscheidung sei eine lange Zeit der Unsicherheit für die Aktionäre zu Ende gegangen, erklärte er.

Die Cameco-Aktie schoss nach Bekanntgabe des Gerichtsentscheids am Donnerstag um 15,72% nach oben und schloss bei 14,80 CAD.



Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Laut §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH direkt oder indirekt ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann.