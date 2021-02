Steuern: Fremdwährungskonten und Verlustverrechnungsbeschränkung

Ende Oktober 2020 hat das Bundesfinanz­ministerium den Banken überraschend mit­geteilt, dass Währungsgewinne aus der Ver­äußerung von verzinslichen Fremdwährungsguthaben der Abgeltungsteuer unter­liegen sollen.

Überraschend ist dies, da Fremdwährungsguthaben nach der obersten Rechtsprechung Wirtschaftsgüter im Sinne des § 23 EStG sind und daher bei Veräußerung innerhalb eines Jahres nach Erwerb grundsätzlich ein privates Veräußerungsgeschäft vorliegt. In diesem Sinne hatte sich auch die bayerische Finanzverwaltung geäußert. Nunmehr soll dies jedoch nur noch für unverzinsliche Fremdwährungsguthaben gelten. Unklar ist, ab wann diese Regelung anzuwenden sein soll und ob sich für Anleger, die in der Vergangenheit Fremdwährungsguthaben veräußert haben, ein Korrekturbedarf ergibt. Die Banken sind bisher nicht von einer Abgeltungsteuerpflicht ausgegangen und können die Regelung nicht ohne entsprechende Vorarbeiten umsetzen. Das Bundesfinanzministerium will dazu in Kürze einen weiteren Erlass veröffent­lichen.

Thomas Wagner, Steuerberater

In Sachen Verlustverrechnungsbeschränkung bei wertlosen Wertpapieren und Termingeschäften hat der Vorschlag des Bundesrates nach Abschaffung der Regelung im Gesetzgebungsverfahren leider kein Gehör gefunden. Damit gelten die Regelungen, wie wir sie Ihnen in den vorangegangenen Ausgaben vorgestellt hatten. Immerhin hat die Koalition als weiteren Kompromiss das bisherige Verlustverrechnungsvolumen von 10.000 Euro auf 20.000 Euro verdoppelt. Bei Verlusten aus wertlosen Wertpapieren gilt dies bereits für das Jahr 2020. Da die Banken für dieses Jahr in Übereinstimmung mit dem Bundesfinanzministerium noch alle Verluste unbeschränkt verrechnen durften, kann sich für betroffene Anleger ein Korrekturbedarf in der Einkommensteuerveranlagung 2020 ergeben. Fragen hierzu beantwortet Ihr Steuerberater.

