Steuer auf Kryptowährung? Das sollten Sie wissen!

In den letzten Monaten waren die Medien dominiert von Geschichten junger Anleger, die vor Jahren mal ein paar Dollar in Bitcoins investierten und so zu Millionären wurden. Die damit aufkommenden „get-rich-quick“-Schemata und der zumindest kurz andauernde Investitions-Hype in Kryptowährung erinnerten zeitweise an den amerikanischen Goldrausch des neunzehnten und zwanzigsten Jahrhunderts.

Virtuelle Währungen sind in aller Munde. Ob solch eine Investition immer das schnelle Geld verspricht, ist allerdings fraglich. Zudem gehen mit den neuen Systemen natürlich auch wirtschaftsrechtliche Fragen einher – zum Beispiel, ob für Bitcoin und Co. Steuern abzuführen sind.

