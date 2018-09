Steinhoff und Wirecard – Seit an Seit…

Seit Mitte August dominieren in den Top-listen an den Börsen zwei Namen – Wirecard und Steinhoff. Man könnte meinen, die deutschen Anleger seien eine Gruppe von Zockern. Die Basiswerte sind beliebt und selbst beim Zahnarzt redet man von Wirecard. Steinhoff mit zeitweise plus 60 Prozent und Wirecard mit plus 100 Prozent seit März schießen aber auch den Deckel weg. Entsprechend hoch ist übrigens die Vola bei Wirecard. Mehr dazu im Videonewsletter in dieser Woche. Welche Papiere man auf WC haben muss, das haben wir Ihnen rausgesucht. Was die Vola am Gesamtmarkt macht – unsere Liste der Woche hier mit on top zwei Discount-Calls auf Deutsche Bank ( PP9CES ) und Conti (). Heiße Eisen – heiße Renditen.

Wirecard Turbo-Bear - MF6T7E

Wirecard Discount-Put - HX40V8

Wirecard OS-Call - TR3L9N

DAX:

DAX INDEX 15,131

VONOVIA SE 16,271

MUENCHENER RUECKVER AG-REG 16,369

BEIERSDORF AG 17,175

ALLIANZ SE-REG 17,317

DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 17,321

DEUTSCHE BOERSE AG 17,563

MERCK KGAA 18,017

HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 18,047

SIEMENS AG-REG 18,673

SAP SE 18,809

BASF SE 19,481

DEUTSCHE POST AG-REG 20,301

E.ON SE 20,618

FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 21,218

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 21,439

HEIDELBERGCEMENT AG 21,862

ADIDAS AG 22,978

DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 23,358

RWE AG 23,410

CONTINENTAL AG 24,085

FRESENIUS SE & CO KGAA 24,405

BAYER AG-REG 24,419

COVESTRO AG 26,374

INFINEON TECHNOLOGIES AG 26,738

VOLKSWAGEN AG-PREF 26,896

DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 27,847

THYSSENKRUPP AG 29,731

DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 31,056

COMMERZBANK AG 31,074

LINDE AG – TENDER 47,746



impl. Vola

EuroStoxx50:

Euro Stoxx 50 Pr 13,686

UNILEVER NV-CVA 14,800

IBERDROLA SA 15,584

DANONE 16,114

SANOFI 16,170

MUENCHENER RUECKVER AG-REG 16,369

ORANGE 16,537

KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 16,782

AIR LIQUIDE SA 16,926

AXA SA 17,194

L’OREAL 17,264

ALLIANZ SE-REG 17,317

DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 17,321

UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 17,551

TELEFONICA SA 17,981

ESSILOR INTERNATIONAL 18,105

TOTAL SA 18,283

VINCI SA 18,661

SIEMENS AG-REG 18,673

SAP SE 18,809

ENGIE 18,947

BASF SE 19,481

ENI SPA 19,493

ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 19,831

KONINKLIJKE PHILIPS NV 19,994

ENEL SPA 20,044

SCHNEIDER ELECTRIC SE 20,176

DEUTSCHE POST AG-REG 20,301

E.ON SE 20,618

BNP PARIBAS 20,955

SAFRAN SA 21,076

COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 21,125

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 21,439

SOCIETE GENERALE SA 21,748

INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 22,268

ING GROEP NV 22,447

ADIDAS AG 22,978

DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 23,358

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 23,392

BANCO SANTANDER SA 23,750

CRH PLC 23,890

FRESENIUS SE & CO KGAA 24,405

BAYER AG-REG 24,419

ASML HOLDING NV 24,824

AIRBUS SE 25,803

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 26,568

VOLKSWAGEN AG-PREF 26,896

NOKIA OYJ 26,954

VIVENDI 27,798

DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 31,056

INTESA SANPAOLO 31,460



3MO_CALL_IMP_VOL

impl. Vola

Quelle der Vola-Daten: BNP Paribas