Steinhoff und Tesla – es geht um 11 und um 60 Milliarden

Was sind Tesla-Aktien wert? Wo lag und liegt der Wert von Steinhoff? Und was passiert eigentlich, wenn man Kurse manipuliert? Bei SteinhoffAnwälte, wie hoch die Ansprüche sein könnten und warum 11 Milliarden Vermögenswert einst in der Bilanz standen. Bei Tesla glaubt Elon Musk, dass Investoren sein Unternehmen fast 70 Milliarden Dollar wert sein könnte. Dafür twittert er. Doch für uns sieht es primär nach einem Feldzug gegen Short-Seller aus. Was das bedeuten kann – lesen Sie hier. Fest steht für uns – sollte Musk Tesla nicht wirklich von der Börse nehmen, so wäre eine Milliardenstrafe fällig. Was der Mensch treibt, ist Manipulation. Es gibt Ad Hoc-Pflichten und ein Boss beim BVB beispielsweise kann auch nicht einfach mal eben twittern, dass man mit Spieler xy “so gut wie” einig ist. Unternehmensrelevante Nachrichten sind kein Twitter-Spaß a la Trump, sondern relevant für Unternehmen und ansonsten schlicht Manipulation. Musk mag seine Investoren für Idioten halten, denen er alles verkaufen kann und die ihm alles glauben. Die Börsenaufsicht sollte ihm zeigen, wo die Regeln sind.

Wir hoffen, dass auch Hedgefonds sich derartiges nicht gefallen lassen und etwaige Klagen in Vorbereitung sind. Denn jeder kleine Short-Investor oder generell engagierter in der Aktie geht von klaren Regeln aus. Der Aprilscherz-Tweet war unseriös in einer Liga a la Savedroid, doch Savedroid sind nicht ernst zu nehmende Akteure am Markt, die viele schlicht für Betrüger halten. So liest man in vielen Medien. Tesla ist ein internationaler Großkonzern. Punkt.

Heute ist also einmal mehr Tesla-Tag. Wir beschäftigen uns in unserem Newsletter mit dem Autobauer, und den tollen Möglichkeiten, die sich Privatanlegern derzeit auftuen. Mehr dazu im Video hier….

