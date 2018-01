Steinhoff ist der neue Bitcoin

30 Prozent Gewinn an einem Handelstag mit Bitcoin? Das geht auch mit Aktien. Werfen Sie einmal einen Blick auf Steinhoff. Wir werden in der Finanzmarktrunde am Mittwoch einige Worte dazu verlieren, denn der MDAX-Titel ist ein heißes Eisen. Der DAX wird getrieben vom schwächeren Euro und den Amerikanern, die endlich auch das Jahr in Europa beginnen. Steinhoff wird ebenso wie Bitcoin getrieben von Spekulation. Womöglich steckt in Steinhoff substanziell und langfristig sogar mehr drin als im Bitcoin. Beide Werte sind aber nichts für unsere Depots , die wir mit Gewinn von jeweils (wirklich Zufall) 34 Prozent seit 1.1.2016 nun neu aufstellen und in denen Sie am 3.1 abends die ersten Neuzugänge 2018 finden können.