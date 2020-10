Steinhoff: Sensationelles Kursziel!

Unglaublich, was Steinhoff derzeit produziert. Erneut schaffte der Händler ein Plus von sage und schreibe 16,6 % im Späthandel. Die Sensation auf allerdings geringstem Niveau nimmt ihren Lauf. Schafft das Unternehmen jetzt das überraschende oder gar sensationelle Comeback in einen Aufwärtstrend? Es sieht danach aus. Denn die Kursgewinne nehmen langsam Gestalt an.

Schon vor dem Wochenende war es um 22 % aufwärts gegangen. Innerhalb der kommenden zehn Tage scheinen nun deutliche und fast entscheidende Gewinne möglich. Denn Charttechniker erinnern daran, dass ausgehend von nun erstaunlichen 0,053 Euro sogar die Marke von 0,065 Euro möglich ist. Dies wäre das viel erhoffte Comeback.

Was passiert hinter dem Rücken?

Die entscheidende Frage bleibt: Gibt es einige Spekulanten oder schafft die Aktie soeben die Kursexplosion? Es ist daran zu erinnern, dass vielleicht der im Frühjahr gescheiterte Börsenstart eines Tochterunternehmens kommen könne. Die größere Spekulation richtet sich darauf, dass es eventuell eine neue Einigung mit Gläubigern bzw. Klägern kommen könne. Wenn dies gelingt, wäre eine Kursexplosion nicht untypisch und sicher auch nicht unverdient, so die wirtschaftliche Situation. Denn Steinhoff ist nur noch gut 160 Millionen Euro wert – viel zu wenig für den Händler, der mehrere Milliarden Umsatz schafft.

Wenn es jetzt gelingt, die nächsten Marken zu überwinden (also: 6,5 Cent), dann wäre ein weiterer Ausbruch nach oben sehr gut möglich bzw. sogar wahrscheinlich, heißt es. Dies sollten Investoren und auch Analysten jetzt vor Augen haben. Bei 5 Cent wartet zudem eine starke Unterstützung, so die Meinung von Experten.

Technisch betrachtet ist jetzt sogar erneut der Aufwärtstrend möglich. Denn bezogen auf den kurz-, mittel- und langfristigen GD wurden die Signale deutlich nach oben gesetzt, so die Meinung der Analysten. Auch die kurzfristigen Signale nach dem Momentum und der relativen Stärke sind nun positiv.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.