Steinhoff, P&R, Deutsche Bank und Zins kompakt

80 Minuten Finanzmarktrunde in dieser Woche – das war satt und reichlich. Egmond und Daniel überzogen am Mittwoch nicht nur, weil sie gegen Ende des Webinars auch Themen wie Zins und Steinhoff sowie P&R thematisierten, sondern weil in die Finanzmarktrunde eine ausführliche Analyse zu Deutsche Bank, zu Facebook und Google herein passte. Dazu überzogen sie die FMR, da um 19 Uhr der Zinsentscheid der Notenbank anstand. Alle Hintergründe dazu gibt es in der Aufzeichnung und zugleich noch der Verweis auf unser Kryptowebinar , das wir Ihnen auf bitcoin-krypto.de verlinkt haben. Im Webinar haben wir die NASDAQ und die Top6 plus Netflix besprochen.

Unsere Empfehlungen auf der Short-Seite lauten:

NASDAQ Put-OS - HW7YBA oder HW90D3

Netflix Put-OS - VL9B9L

Amazon Put-OS - SC86GE – neu im FavDepot

Facebook-Bear - MF15B6

Tesla – Bear - DM7Q9U

Tesla Put-OS - VL5P4Q / CQ107Z

Übrigens: Wie Sie unserer No-Fee Liste entnehmen, können Sie die Turbos von Morgan Stanley beim Broker Flatex ab 500 Euro Volumen kostenfrei handeln. Für die Put-OS von Onemarkets bietet die Börse gettex günstige Optionen, die wir ihnen in der Liste vorstellen.