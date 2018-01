Steinhoff International Holding: Aussichten und Handelsmöglichkeiten

Die Fundamentalen Daten bzgl. der Steinhoff International Holding verheißen nach wie vor nichts Gutes. Entsprechend dümpelt der Kurs der Steinhoff Aktie in einem inzwischen entstandenen Marktgleichgewicht, welches sich um den Preis von 0.50 Euro herum befindet. Von Einstiegen in diese Aktie kann weiterhin nur abgeraten werden. Wer es dennoch wagen möchte, sollte dies im Bereich unterhalb des vorherrschenden Gleichgewichts tun. Da sich der Kurs auf eben diese Zone aktuell zu bewegt, könnte sich daraus für die kommende Handelswoche eine potenzielle Long-Möglichkeit ergeben. Die fundamentalen Daten müssen hierbei natürlich stets im Blick behalten werden.

Aussichten und Handelsmöglichkeiten für die kommende Woche

Der weitere Verlauf des Kurses der Steinhoff International Holding Aktie ist insbesondere von den weiteren Nachrichten zu dem Unternehmen abhängig. Aktuell sieht es jedoch weniger gut aus. Entsprechend risikobehaftet ist der Einstieg in einen solchen Wert. Dennoch könnte in der kommenden Handelswoche aus dem aktuell vorherrschenden Marktgleichgewicht eine Long-Möglichkeit hervorgehen. Die letzten Handelstage verliefen allesamt in Short-Richtung, sodass sich der Wert nun bei ca. 0.41 Euro befindet. Damit notiert dieser kurz vor dem unteren Bereich der genannten Range. Sollte der Wert zu Beginn oder im Laufe der neuen Woche weiter fallen, könnte die Aktie in einen Bereich laufen, wo sie sich aus derzeitiger Sicht unter Wert befindet. Somit bietet sich für potenzielle Käufer eine gute Möglichkeit, die Aktie relativ günstig zu kaufen. Noch einmal sei dabei jedoch erwähnt, dass die Nachrichten zum Unternehmen stets im Blick behalten werden müssen. Außerdem sollte, sofern ein Long-Einstieg im Bereich unterhalb der

Range vorgesehen ist, darauf geachtet werden, dass das Volumen in dieser Zone ansteigt. Es ist also wichtig, dass auch größere Marktakteure diese Chance nutzen und den Kurs entsprechend gen Norden treiben.

Eine Einstiegsmöglichkeit befindet sich demnach also im Bereich 0.30 Euro. Das Handelsziel befindet sich dann im oberen Bereich der Range, welche bei ca. 0.60 Euro liegt.

