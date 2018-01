Steinhoff Int. Holding: Aussichten und Handelsmöglichkeiten

Analyse der Steinhoff Int. Holding Aktie für die kommende Kalenderwoche 02 / 2018

Nach den äußerst negativen Fundamentaldaten bzgl. der Steinhoff Int. Holding in den vergangenen Wochen, ist der Wert der Aktie entsprechend stark gefallen. Dabei hat der Kurs ein Tief von etwa 0.25 Euro erreicht. Aktuell sieht es jedoch so aus, als würde sich der Markt wieder ein wenig stabilisieren. Die Aktie kostet inzwischen wieder 0.50 Euro. Der Anstieg des Kurses war zudem mit relativ hohem Volumen untermauert. Möglicherweise können weiterhin steigende Preise erwartet werden. Die Volumen-Analyse deutet außerdem auf einen Wertanstieg hin, weil in der vergangenen Handelswoche Schlusskurse über zwei äußerst wichtigen Preisbereichen erzielt wurden. Diese Level sind eben so wichtig, weil hier auffällig viel Volumen umgesetzt wurde.

Aussichten und Handelsmöglichkeiten für die kommende Woche

Der Wert der Steinhoff Int. Holding Aktie liegt derzeit bei ca. 0.59 Euro. Der Schlusskurs vom vergangenen Freitag hat aus Sicht der Volumen-Analyse besondere Bedeutung. Denn dieser befindet sich über dem Preis von 0.57 Euro. Dies ist jener Preisbereich, zu welchem in den letzten Handelswochen verhältnismäßig viel Volumen umgesetzt wurde. Dies gilt ebenso für den Preis von 0.31 Euro, zu welchem sich der Markt stabilisieren konnte und nun möglicherweise weiter in Aufwärtsrichtung tendiert. Entscheidend ist jedoch nun erst einmal weiterhin der Preis von 0.57 Euro. Kann sich der Kurs hier drüber zu Beginn der neuen Handelswoche halten, ist dies ein weiteres Zeichen dafür, dass die Käufer wieder dominieren. Diese Tatsache kann sich natürlich durch negative Fundamentaldaten von einer Minute auf die andere ändern, wodurch das Kaufen dieser Aktie äußerst riskant ist und die News stets im Auge behalten werden müssen.

Wer dennoch auf weiterhin steigende Kurse spekuliert und entsprechend in den Markt einsteigen möchte, sollte hierfür den Preisbereich um ca. 0.49 Euro beobachten. Dies ist eine Zone, in welcher mit einem Überhang an Kaufinteresse gerechnet werden kann. Der Stop-Loss könnte bei ca. 0.40 Euro platziert werden. Erste Handelsziele sind dann bspw. 0.70 Euro und 0.85 Euro.

