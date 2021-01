Steinhoff-Aktie: Die nächste Schlappe!

Bei der Aktie des angeschlagenen Steinhoff-Konzerns kommt es immer mal wieder kurzfristig zu erfreulichen Entwicklungen. So auch in der vergangenen Woche, als der Titel zeitweise um mehr als zehn Prozent zulegen konnte. Derartige Entwicklungen konnten bisher aber nie über die allgemein negative Tendenz im Chart hinwegtäuschen.

Zu Beginn der neuen Woche erleben die Anleger schon wieder die nächste Enttäuschung. Die Steinhoff-Aktie startete heute mit heftigen Verlusten in den Handel. Bereits kurz nach Handelsbeginn stürzte der Kurs um 3,64 Prozent in Richtung Süden. Wenngleich damit noch nicht alle Zugewinne von letzter Woche vernichtet sind, so zeigtes dennoch deutlich, dass das Potenzial der Steinhoff-Aktie stark begrenzt ist.

Schon seit Mitte 2019 notiert die Steinhoff-Aktie, von einer kurzen Unterbrechung abgesehen, im einstelligen Centbereich. Aktuell werden die Anteile zu je etwas mehr als 6 Cent gehandelt. An einen Ausbruch aus diesen Kursbereichen ist weiterhin nicht zu denken.

Fundamental ist bei der Steinhoff-Aktie alles beim Alten geblieben. Zwar gab es in den vergangenen Monaten einige Fortschritte bei den Verhandlungen mit den Gläubigern. Klar ist aber, dass Steinhoff auch in Zukunft mit einer enormen Schuldenlast zu kämpfen haben wird. Gerade in Corona-Zeiten ist das nicht eben die beste Ausgangslage.

Bei aller Schwarzmalerei gibt es rund um die Steinhoff-Aktie derzeit auch den einen oder anderen positiven Aspekt. Zwar befindet sich das Papier weiterhin verdächtig nahe an der Bedeutungslosigkeit. Im Chart lässt sich aber eine positive Tendenz im letzten halben Jahr feststellen, was nicht selbstverständlich ist.

Dennoch haben wir es unverändert mit einem hochspekulativen Titel zu tun, bei dem der Totalausfall zwar unwahrscheinlicher, aber nicht ausgeschlossen ist. Auf das große Comeback warten die Aktionäre nun schon seit Jahren, und das vergeblich. Heute ist mehr denn je klar, dass der Weg für Steinhoff aus seinem tiefen Loch lang und steinig bleiben wird.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.