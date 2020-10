Steinhoff Aktie: Der große Irrtum!

Steinhoff ist in den zurückliegenden Tagen extrem aufgefallen. Leider, so Analysten und vor allem Investoren, ging es am Dienstag wieder um 10 % abwärts. Der große Irrtum der Optimisten? Das Kursziel wackelt nunmehr. Diese Bewegung ist bedeutend für alle Investoren am Markt.

Steinhoff: -10 % – wie weit noch?

Dabei hat Steinhoff nach zuletzt sogar 16,6 % im Späthandel wieder die Spur gefunden. Der Wert hat angedeutet, es gäbe einen möglichen Ausbruch und ein Comeback nach oben. Die Chance darauf wäre allerdings aus Sicht der Chartanalysten erst dann ausgereift und groß genug, wenn der Wert auch die Marke von 6,5 Cent erreicht. Vorläufig war es trotz der Gewinne von 22 % am Freitag und dem massiven Aufschlag vom Montag wieder unter die 5-Cent-Marke gegangen.

Das Comeback ist damit zunächst misslungen. Dies wiederum könnte die Short-Investoren auf den Plan rufen. Offenbar ist es zumindest bis dato im Gegensatz zu den Spekulationen nicht gelungen, einen Starttermin für einen Börsengang der Tochter auszuloben. Dies wiederum reduziert weiterhin die Visionen für Steinhoff. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von weniger als 150 Millionen Euro.

Dementsprechend schwierig könnten die Verhandlungen mit Klägern und Gläubigern werden. Die müssen unbedingt ohne weitere Rechtsstreitigkeiten beigelegt werden. Wenn dies nicht gelingt, wird es einen weiteren Stimmungsabschwung geben.

Auf der anderen Seite bleibt die Hoffnung auf einen Aufschlag um weitere 1,7 Cent – 6,5 % wären das erste Kursziel. Gelingt es, diese Hürde zu überwinden, würde endgültig der Aufwärtstrend erreicht sein und sich fortsetzen. Dann wäre das Kursziel bei den nächsten Hürden von 8 Cent zu verorten.

Aus technischer Sicht ist die Aktie weiterhin im Seitwärtstrend. Die Aktie könnte erst bei 6,5 Cent den GD200 und andere Signale deutlich aufwärts drehen. Die technischen Signale nach dem Momentum und der relativen Stärke sind zudem deutlich positiv. Nur: Vorsicht!





