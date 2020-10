Steinhoff Aktie: Was ist denn jetzt los?

Zum Ende der vergangenen Woche stieg die Steinhoff Aktie alleine am Freitag um zwischenzeitlich über 34 % und scheint dies nun fortzusetzen, da der Kurs auch heute weiterhin positiv verläuft. Dadurch notiert die Aktie aktuell bei ca. 0,047 Euro und kann sich so positiv vom Monatstief bei 0,032 Euro absetzen. Kann dies also der Beginn eines Aufwärtstrends sein, auf den Anleger noch aufspringen können?

Eigentlich verlief der Aktienkurs von Steinhoff seit Anfang Juli konstant unterhalb der Ichimoku Wolke, was zu einem stetigen Verkaufssignal führte. Durch den starken Anstieg vom Freitag und den positiven Verlauf heute erreicht der Kurs nun wieder den neutralen Bereich innerhalb der Wolke. Sollte er diese bald sogar übersteigen, entstünde daraus eher ein Kaufsignal.

Die SMA 38 wurde am Freitag durchbrochen. Aktuell befindet sich der Kurs auf dem Weg, auch seine SMA 100 nach oben hin zu kreuzen, sodass das daraus resultierende Kaufsignal, was bald entstehen könnte, sogar weiteren Aufwärtsdruck möglich erscheinen lässt. Aufgrund des auch nach Corona zwischenzeitlich höheren Kursniveaus als jetzt hat der Kurs jedoch gleichzeitig noch Spielraum zu seiner SMA 200, welche sich bei 0,056 Euro befindet.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.