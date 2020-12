Steinhoff Aktie: Wahnsinn ohne Ende

Steinhoff ist derzeit eine der größten Überraschungen am Markt. Der Möbelhändler jedenfalls hat sich am Mittwoch noch einmal massiv nach oben geschoben. Die Aktie legte gleich um über 7 % zu. Dies deutet auf einen Ausbruch hin, mit dem in dieser Form wohl niemand mehr gerechnet hätte. Denn:

Steinhoff schien noch vor wenigen Wochen in die Insolvenz zu schlittern. Das Unternehmen hängt fast ausschließlich daran, eine Einigung mit seinen Gläubigern und Klägern zu erzielen. Die Gerüchte um eine Einigung verdichteten sich tatsächlich. In diesem Sinne war zunächst von einer reinen Spekulation auszugehen. Nun jedoch wird es spektakulär.

Steinhoff: Neuer Trend





Der Titel ist in einen neuen Aufwärtstrend übergegangen. Die Aktie hat dabei die frühere Trendlinie bei 6,5 Cent überwunden und zeigt demnach eine hohe innere Stärke. Der Wert erzeugt zudem ein überbordendes Handelsvolumen, was darauf hindeutet, dass nicht nur wenige Spekulanten sich des Titels bemächtigt haben. Die Notierungen sind dabei innerhalb eines Monats um satte gut 45 % nach oben geschossen.

Nun sieht es so aus, als könnte die Dynamik für einen echten Ausbruch sorgen. Die technischen Analysten jedenfalls sind der Meinung, dass der Wert die kurz- und mittelfristigen Trendsignale sehr deutlich nach oben gewendet hat. Die langfristigen Indikatoren sind zumindest deutlich aufwärts gerichtet.

Hintergrund der Entwicklung, so inzwischen die Vermutung, ist eine zumindest belastbare Information aus Südafrika. Dort haben die Behörden einen Vergleichsvorschlag, den Steinhoff vorgelegt hatte, genehmigt. Immerhin: Denn bis dato war auch von dieser Seite wenig zu hören.

Da alle Trendlinien nach oben durchbrochen sind, könnte es zu einem weiteren Aufwärtstrend kommen. Vorsicht ist immer noch geboten: Die Gläubigerfrage ist offen!





